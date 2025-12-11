XAUUSD im Griff: Was clevere Traders heute, am 11. Dezember 2025, beobachten

„Vermeide die Versuchung, ständig zu handeln. Handle nur, wenn der Markt dir Gelegenheiten bietet.“ – Richard Dennis

Um Händlern die bestmögliche Umsetzung ihrer Strategien am Markt zu ermöglichen, analysieren wir den aktuellen Markttrend und bewerten den XAUUSD. Im Rahmen meiner Mission, Händler zu unterstützen, habe ich verschiedene Ressourcen und Tools entwickelt, die den Handel nachhaltig verändern. Ich habe bereits Hunderte von Händlern dabei unterstützt, von instinktiven Entscheidungen zu datengestützten Strategien überzugehen. Zur Förderung dieses Wandels habe ich mehrere Bücher über Automatisierung und Algorithmenentwicklung verfasst und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Entwicklung von Handelsalgorithmen für MT4 und MT5 erstellt.

📘 Meine Bücher über Automatisierung und algorithmischen Handel – ich erkläre Strategien, Programmierlogik und praktische Implementierungen.

📘 Lernen Sie, wie Sie den perfekten Handelsalgorithmus für MT4 entwickeln.

📘 Lernen Sie, wie Sie den perfekten Handelsalgorithmus für MT5 entwickeln.

Ein leistungsstarkes System/Trader-Assistant-Tool zur Verbesserung der Analyse, Optimierung des Timings und für einen strukturierten Ansatz bei der Marktausführung.

🤖 BMT (Big Market Trader)

🟡 Gold Heute — Was Die Price Action in XAU/USD Uns Zeigt

Derzeit zeigt Gold (XAU/USD) eine typische Seitwärtsbewegung, bei der Käufer und Verkäufer klar definierte Zonen verteidigen, ohne eine eindeutige Ausbruchsrichtung zu erzwingen. Wir befinden uns nicht in einem starken Trend — der Markt sucht nach Richtung.

Auf struktureller Ebene:

👉 Der Preis bewegt sich innerhalb einer horizontalen Range, Bullen verteidigen die Unterstützung, Bären begrenzen die Anstiege an der Oberseite.

👉 An den tieferen Niveaus erscheinen Rejection-Wicks, was zeigt, dass Käufer bei Rücksetzern aktiv werden.

👉 In höheren Zonen sehen wir Zögern — Kerzen mit langen oberen Dochten und kleinen Körpern — ein Zeichen dafür, dass Verkäufer auftreten.

In einfachen Trader-Worten: Der Markt ist ausgeglichen und wartet auf Überzeugung.

Die aktuelle Price Action basiert auf Reaktionen auf Levels, nicht auf impulsiven Breakouts.

🧠 Was Ich Im Chart Beobachte — Wichtige Levels und Zonen

Anstelle fester Zahlen (je nach Broker unterschiedlich), konzentrieren wir uns auf Zonen basierend auf der jüngsten Marktstruktur:

🔹 Unterstützungszone — Wo Käufer Aktiv Werden

Hier neigt der Preis dazu, zu fallen und sofort zurückzuspringen, mit klaren bullischen Rejection-Kerzen. Für Price-Action-Trader bedeutet das: Erscheinen Pin Bars, Hammer oder bullisch engulfing Muster, sind das potenzielle Long-Signale.

Was die Price Action zeigt:

✔ Kaufinteresse

✔ Rejection-Dochte entstehen

✔ Gute Risiko-Rendite bei straffem Stop

🔹 Widerstandszone — Wo Verkäufer Druck Machen

Jedes Mal, wenn der Preis diesen oberen Bereich erreicht, schwächt der Schwung ab. Wir sehen:

✔ Kleine Kerzenkörper

✔ Lange obere Dochte

✔ Fehlgeschlagene Breakouts

Das ist klare Angebotszone. Trader können:

🔹 Gewinne aus Longs sichern

🔹 oder bei klaren bearishen Mustern Short-Setups finden

🔹 Mitte der Range — Die Entscheidungszone

Wenn der Preis hier verweilt:

✔ kein Trend

✔ wenig Überzeugung in den Kerzen

✔ Geduld statt Aktion

Hier gehe ich nicht in Trades, außer ein Muster bildet sich sauber und bestätigt.





Was smarte Trader heute bei XAUUSD beobachten – Echtzeit-Chart und Live-Handel – 11. Dezember 2025



🔥 Price-Action-Muster, Die Ich Heute Beobachte

📍 An der Unterstützung:

Bullische Pin Bar — deutliche Ablehnung

Bullish Engulfing — Käufer übernehmen Kontrolle

Inside-Bar-Breakout nach oben — sauber nach Retest

Diese Muster könnten Long-Einstiege triggern.

📍 Am Widerstand:

Bearish Pin Bar / Shooting Star

Bearish Engulfing

Fake Breakout mit Close zurück in der Range

Klare Signale für Shorts oder Gewinnmitnahmen.

📍 Im Falle eines Breakouts:

Ein gültiger Ausbruch muss zeigen:

✔ große, kraftvolle Kerze

✔ Schlusskurs über dem Level

✔ Folgekerze zeigt Bestätigung

Ohne Bestätigung kein Trade — Gold erzeugt viele Fehlausbrüche.

🧑‍💻 Wenn Ich Heute Handeln Würde — Mein Persönlicher Plan

Plan A — Range-Rebound

✔ Preis fällt in die Unterstützungszone

✔ Auf bullisches Muster warten

✔ Long-Einstieg mit engem Stop

✔ TP nahe Widerstand

Plan B — Rejection am Widerstand

✔ Preis steigt zur Oberseite der Range

✔ Bärisches Muster suchen

✔ Short in Richtung Range-Mitte

✔ Stop über den Hoch-Dochten

Plan C — Bestätigter Ausbruch

✔ Starker Breakout über die Range

✔ Retest abwarten

✔ Einstieg in die Fortsetzung

✔ Stop hinter höheren Tiefs

🧠 Meine Einschätzung — Trader zu Trader

Gold zeigt heute keinen Trendmodus, sondern Disziplinmodus.

Der Markt handelt Levels, keine impulsiven Bewegungen.

Das ist eine reine Price-Action-Umgebung:

✔ Unterstützung & Widerstand wirken klar

✔ Die Kerzen erzählen die Geschichte

✔ Momentum-Wechsel sind subtil, aber handelbar

Meine Sicht heute:

👊 Schwäche am Support = potenzieller Long

👊 Rejection am Widerstand = sauberer Short

🚫 Kein echter Breakout = kein Hinterherlaufen

Handle, was du siehst, nicht was du hoffst.








