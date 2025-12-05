Handelspanel – virtueller Stop-Loss und Take-Profit

Virtueller Stop-Loss und Take-Profit: Wie Sie Ihren Stop-Loss und Take-Profit vor Ihrem Broker verbergen

Virtuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sind Kursniveaus, die einer Order (Position) zugeordnet sind. Sobald der Kurs diese Niveaus erreicht, wird die Position geschlossen. Virtuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Orders erfüllen dieselbe Funktion wie reguläre Stop-Loss- und Take-Profit-Orders: Sie ermöglichen es Ihnen, Verluste und Gewinne zu sichern.

Wozu dienen virtuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Orders?

Der einzige Zweck virtueller Stop-Loss- und Take-Profit-Orders besteht darin, sie vor Ihrem Broker zu verbergen. Der Broker kann virtuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Orders nicht sehen und sie daher nicht durch Kursmanipulation auslösen

Warum kann mein Broker meine virtuellen Stop-Loss- und Take-Profit-Orders nicht sehen?

Reale Stop-Loss- und Take-Profit-Orders (im Folgenden: reale Stop-Loss- und Take-Profit-Orders) werden auf dem Handelsserver des Brokers gespeichert und von diesem ausgeführt. Daher kennt der Broker die Positionen der Stop-Loss- und Take-Profit-Orders. Virtuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Orders werden in TradePanel gespeichert und von TradePanel ausgeführt. TradePanel überwacht automatisch den aktuellen Kurs. Sobald der Kurs den virtuellen Stop-Loss und Take-Profit erreicht, schließt TradePanel die Position automatisch.

Wie eröffne ich eine Order oder Position mit virtuellem Stop-Loss und Take-Profit?

1️⃣ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für virtuellen Stop-Loss und Take-Profit.

2️⃣ Eröffnen Sie eine Order oder Position.

Wie bearbeite ich virtuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Werte?

1️⃣ Verwenden Sie virtuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Linien:

✅ Ziehen Sie die Linie, um den virtuellen Stop-Loss- oder Take-Profit-Kurs zu ändern.

✅ Löschen Sie die Linie, um den virtuellen Stop-Loss oder Take-Profit zu löschen.

2️⃣ Oder verwenden Sie das Order-Management-Panel:

Wie lege ich virtuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Werte für alle Positionen auf demselben Kursniveau fest?

1️⃣ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Virtueller SL und TP“.

2️⃣ Klicken Sie auf die Schaltfläche „Sell SL TP“, „Buy SL TP“ oder „All SL TP“ (je nachdem, auf welche Positionstypen Sie diese Funktion anwenden möchten).

3️⃣ Ziehen Sie die Markierung im Chart auf den gewünschten Kurs.

4️⃣ Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.

✅ Um virtuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Orders für alle Positionen zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche „All SL TP = 0“.

Wie lege ich für jede Position einen virtuellen Stop-Loss auf dem Break-Even-Niveau fest?

1️⃣ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Virtueller SL und TP“.

2️⃣ Geben Sie den Abstand zwischen dem Eröffnungskurs der Position und dem Kurs ein, auf dem der virtuelle Stop-Loss gesetzt werden soll, oder lassen Sie ihn auf 0.

3️⃣ Klicken Sie auf die Schaltfläche „Break-Even“.