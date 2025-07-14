Intelligentes Trend-Trading mit dem SuperTrend AI

🎯🎯🎯 DOWNLOAD FOR FREE ON THIS PAGE!! 🎯🎯🎯

Der SuperTrend AI (Clustering) Indikator für MetaTrader 5 ist ein kompakter, aber leistungsstarker Trading-Indikator für Trader, die Wert auf präzise Signale und minimale Marktgeräusche legen. Entwickelt von Lux Algo , nutzt dieses Tool Cluster-Algorithmen und künstliche Intelligenz, um sich dynamisch an wechselnde Marktbedingungen anzupassen.









🤘🤘🤘🤘🤘 Download for free here



Bei einem Trendwechsel erscheint eine Cluster-Nummer auf dem Chart, die anzeigt, welche Iteration den Wechsel ausgelöst hat. Die farbigen SuperTrend-Linien dienen als dynamische Trailing Stops – Türkis steht für bullische, Rot für bärische Tendenzen. Kauf- und Verkaufssignale entstehen, wenn der Preis die von der KI berechneten Trendlinien durchbricht.







SCALPER INVESTOR



LEARN MORE







DIVERGENCE BOMBER



LEARN MORE

Was diesen Indikator besonders macht, ist seine Fähigkeit, schwache Signale herauszufiltern und Verzögerungen zu reduzieren, indem er historische Daten analysiert und sich in Echtzeit anpasst. Ideal für Trader, die Geschwindigkeit, Präzision und Klarheit in ihrer Handelsstrategie suchen.





My Telegram group - link

My Youtube channel - link



