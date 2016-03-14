Offenlegen von C#-Code in MQL5 mithilfe nicht gemanagter Exporte

Einleitung

Lange Zeit suchte ich nach einer einfachen Lösung, die es mir ermöglichen würde, gemanagte C#-DLLs in MQL5 zu nutzen. Nach der Lektüre zahlreicher Beiträge war ich bereit, einen C++-Wrapper für gemanagte DLLs zu nutzen, als ich auf eine brillante Lösung stieß, die mir viele Stunden Arbeit ersparte.

Die Lösung bot ein einfaches Beispiel für den Export von gemanagtem C#-Code für die Nutzung in einer ungemanagten Anwendung. In diesem Beitrag werde ich einen Hintergrund zu gemanagten DLLs liefern, beschreiben, warum kein direkter Zugriff darauf aus MetaTrader möglich ist, und die Lösungen vorstellen, die ich gefunden habe, die die Nutzung von gemanagtem Code aus MetaTrader ermöglichen.

Ich werde ein Beispiel für den einfachen Gebrauch von Vorlagen ungemanagter Exporte bereitstellen und mit meinen Funden fortfahren. Dies sollte einen soliden Hintergrund für jeden liefern, der versucht, C#-DLL-Codes in MetaTrader 5 zu nutzen.

1. Gemanagter und ungemanagter Code

Da den meisten Lesern der Unterschied zwischen gemanagtem und ungemanagtem Code vermutlich nicht bekannt ist, beschreibe ich ihn in einigen wenigen Sätzen. Für die Umsetzung von Handelsregeln, Indikatoren, Expert Advisors und Scripts nutzt MetaTrader grundsätzlich die MQL-Sprache. Allerdings kann man bereits implementierte Bibliotheken in anderen Sprachen nutzen und sie während der Laufzeit dynamisch verbinden. Diese Bibliotheken werden auch als DLLs oder Dynamic Link Libraries bezeichnet.

Die Bibliotheken sind im Wesentlichen binäre Dateien, die kompilierte Quellcodes beinhalten, die durch eine Reihe externer Programme aufgerufen werden können, um bestimmte Operationen durchzuführen. Beispielsweise können neuronale Netzwerkbibliotheken Funktionen für Schulungen und Tests für neuronale Netzwerke exportieren, Derivatbibliotheken können Berechnungen verschiedener Derivate exportieren, Matrixbibliotheken können Operationen auf Matrizen exportieren. DLLs für MetaTrader werden immer beliebter, da sie es möglich machen, Teile der Implementierung von Indikatoren oder Expert Advisors auszublenden. Einer der Hauptgründe für die Nutzung von Bibliotheken ist die Wiederverwendung von bestehendem Code, ohne ihn immer wieder neu implementieren zu müssen.

Vor der Einführung von .NET konnten alle DLLs, die in Visual Basic, Delphi, VC++ kompiliert wurden, sei es COM, Win32 oder gewöhnliches C++, direkt durch das Betriebssystem ausgeführt werden. Diesen Code nennen wir ungemanagten oder nativen Code. Dann erschient .NET und lieferte eine völlig andere Art von Umgebung.

Der Code wird durch .NET Common Language Runtime (CLR) kontrolliert (oder gemanagt). CLR-Compiler erzeugen aus dem Quellcode Code, der in unterschiedlichen Sprachen geschrieben sein kann, und Metadaten in Common Intermediate Language (CIL).

CIL ist eine maschinenunabhängige übergeordnete Sprache und die Metadaten liefern eine vollständige Beschreibung von Objekttypen, die durch CIL gemäß der Common Type Specification (CTS) beschrieben werden. Da CLR alles über die Typen weiß, kann sie uns eine gemanagte Ausführungsumgebung bereitstellen. Das Management kann als Garbage Collection – automatische Speicherverwaltung, Objektlöschung und Gewährleistung von Sicherheit – betrachtet werden, die vor häufigen Fehlern in nativen Sprachen schützt, die zur Ausführung von Fremdcode mit Administratorrechten oder einfach zum Überschreiben des Speichers führen könnten.

Es muss erwähnt werden, dass CIL-Code niemals direkt ausgeführt wird. Er wird durch JIT-Kompilierung (Just-In-Time) oder eine Vorabkompilierung von CIL in nativen Maschinencode übersetzt. Für jemanden, der dies zum ersten Mal liest, kann die Vorstellung eines gemanagten Codes verwirrend erscheinen. Deshalb führe ich unten den allgemeinen Arbeitsfluss innerhalb von CLR auf:

Abbildung 1. Common Language Runtime

2. Möglichkeiten der Umsetzung des Zugriffs auf gemanagten Code aus MQL5

Diese Technik wird im Buch Expert .NET 2.0 IL Assembler, das ich jedem, der über Details des .NET-Compilers nachlesen möchte, ans Herz legen möchte, vollständig beschrieben. Die Grundidee ist die Offenlegung gemanagter Methoden als ungemanagte Exporte einer gemanagten DLL durch die Dekompilierung eines bereits kompilierten Moduls in IL-Code mithilfe von ILDasm, die Änderung der Tabellen VTable und VTableFixup des Moduls und die erneute Kompilierung der DLL mithilfe von ILAsm.

Diese Aufgabe mag abschreckend wirken, doch das Ergebnis ist eine DLL, die innerhalb jeder beliebigen ungemanagten Anwendung genutzt werden kann. Man muss daran denken, dass es sich immer noch um einen gemanagten Aufbau handelt, also muss .NET Framework installiert sein. Ein Schritt-für-Schritt-Tutorial hierzu steht unter Export Managed Code as Unmanaged (englisch) zur Verfügung.

Nach der Dekompilierung der DLL durch ILDasm erhalten wir den Quellcode in der IL-Sprache. Bitte sehen Sie sich das unten abgebildete einfache Beispiel eines IL-Codes mit ungemanagtem Export an:

assembly extern mscorlib {} ..assembly UnmExports {} ..module UnmExports.dll ..corflags 0x00000002 ..vtfixup [ 1 ] int32 fromunmanaged at VT_01 ..data VT_01 = int32( 0 ) ..method public static void foo() { ..vtentry 1 : 1 ..export [ 1 ] as foo ldstr "Hello from managed world" call void [mscorlib]System.Console::WriteLine( string ) ret }

Die Zeilen des IL-Quellcodes, die für die Umsetzung ungemanagter Exporte verantwortlich sind, sind:

..vtfixup [ 1 ] int32 fromunmanaged at VT_01 ..data VT_01 = int32( 0 )

und

..vtentry 1 : 1 ..export [ 1 ] as foo

Im ersten Teil wird der Eingangspunkt in der Tabelle VTableFixup und die Einstellung der virtuellen Adresse VT_01 in der Funktion definiert. Der zweite Teil legt fest, welcher VTEntry für diese Funktion genutzt werden soll, und bestimmt den Export-Alias für die zu exportierende Funktion.

Die Vorteile dieser Lösung sind, dass wir während der Implementierungsphase der DLL keinen zusätzlichen Code, abgesehen von der üblichen gemanagten C#-DLL, implementieren müssen und, wie es im Buch verdeutlich wird, dass diese Methode die gemanagte Welt mit all ihrer Sicherheit und ihren Klassenbibliotheken für ungemanagte Clients vollständig öffnet.

Der Nachteil ist, dass die Arbeit mit der .NET-Assemblersprache nicht für alle geeignet ist. Ich war überzeugt, dass ich stattdessen eine C++-Wrapper-Klasse schreiben würde, bis ich die Unmanaged-Exports-Vorlage von Robert Giesecke fand: http://sites.google.com/site/robertgiesecke/. Diese Vorlage ermöglicht die Nutzung von Unmanaged Exports ohne die Notwendigkeit, sich mit IL-Code auseinanderzusetzen.

3. Unmanaged-Exports-Vorlage in C# Die Unmanaged-Exports-Vorlage für C#-Projekte von R. Giesecke nutzt MSBuild task, das automatisch die erforderlichen VT-Anpassungen nach dem Aufbau einfügt, sodass der IL-Code keine Anpassung mehr benötigt. Das Vorlagenpaket muss nur als Zip-Datei heruntergeladen und in den ProjectTemplates-Ordner von Visual Studio kopiert werden. Nach der Kompilierung des Projekts kann die entstandene DLL-Datei problemlos von MetaTrader importiert werden. Beispiele dafür stelle ich in den nachfolgenden Abschnitten bereit.

4. Beispiele Es war ziemlich schwierig, herauszufinden, wie Variablen, Arrays und Strukturen zwischen MetaTrader und C# mithilfe der korrekten Marshalling-Methode übergeben werden, und ich denke, die hier bereitgestellten Informationen werden Ihnen viel Zeit ersparen. Alle Beispiele wurden unter Windows Vista mit .NET 4.0 und Visual C# Express 2010 kompiliert. Ich hänge ebenfalls eine Beispiel-DLL mit MQL5-Code an, der Funktionen aus der C#-DLL aufruft. 4.1. Beispiel 1. Addieren von zwei Variablen der Typen integer, double oder float und Ausgeben des Ergebnisses in MetaTrader using System; using System.Text; using RGiesecke.DllExport; using System.Runtime.InteropServices; namespace Testme { class Test { [DllExport( "Add" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Add( int left, int right) { return left + right; } [DllExport( "Sub" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Sub( int left, int right) { return left - right; } [DllExport( "AddDouble" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static double AddDouble( double left, double right) { return left + right; } [DllExport( "AddFloat" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static float AddFloat( float left, float right) { return left + right; } } } Ihnen dürfte aufgefallen sein, dass jeder exportierten Funktion die Direktive DllExport vorangestellt wird. Der erste Parameter beschreibt das Alias der exportierten Funktion und der zweite Parameter bestimmt die Aufrufkonvention. Für MetaTrader müssen wir CallingConvention.StdCall verwenden. Der MQL5-Code, der die aus der DLL exportierten Funktionen importiert und nutzt, ist einfach und unterscheidet sich nicht von anderen in nativem C++ geschriebenen DLLs. Als Erstes müssen die importierten Funktionen innerhalb des Blocks #import deklariert und bestimmt werden, welche Funktionen aus der DLL später aus dem MQL5-Code genutzt werden können: #property copyright "Copyright 2010, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int Add( int left, int right); int Sub( int left, int right); float AddFloat( float left, float right); double AddDouble( double left, double right); #import void OnStart () { for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) { Print (Add(i, 666 )); Print (Sub( 666 ,i)); Print (AddDouble( 666.5 ,i)); Print (AddFloat( 666.5 ,-i)); } } Ergebnis 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 664.50000 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 668.5 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 664 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 668 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 665.50000 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 667.5 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 665 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 667 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666.50000 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666.5 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666



4.2. Beispiel 2. Zugriff auf eindimensionale Arrays [DllExport( "Get1DInt" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Get1DInt([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] tab, int i, int idx) { return tab[idx]; } [DllExport( "Get1DFloat" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static float Get1DFloat([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] float [] tab, int i, int idx) { return tab[idx]; } [DllExport( "Get1DDouble" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static double Get1DDouble([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] double [] tab, int i, int idx) { return tab[idx]; } Für die Übergabe eines eindimensionalen Arrays muss die Direktive MarshalAs UnmanagedType.LPArray als ersten Parameter und SizeParamIndex als zweiten Parameter übergeben. SizeParamIndex bestimmt, welcher Parameter (ab 0) der Parameter ist, der die Array-Größe enthält. In den oben aufgeführten Beispielen ist i die Array-Größe und idx der Index des auszugebenen Elements. Hier sehen Sie einen Beispiel-MQL5-Code, der den Zugriff auf ein Array nutzt: #property copyright "Copyright 2010, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int Get1DInt( int &t[], int i, int idx); float Get1DFloat( float &t[], int i, int idx); double Get1DDouble( double &t[], int i, int idx); #import void OnStart () { int tab[ 3 ]; tab[ 0 ] = 11 ; tab[ 1 ] = 22 ; tab[ 2 ] = 33 ; float tfloat[ 3 ]={ 0.5 , 1.0 , 1.5 }; double tdouble[ 3 ]={ 0.5 , 1.0 , 1.5 }; for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) { Print (tab[i]); Print (Get1DInt(tab, 3 ,i)); Print (Get1DFloat(tfloat, 3 ,i)); Print (Get1DDouble(tdouble, 3 ,i)); } } Ergebnis 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1.5 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1.50000 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 33 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 33 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1.00000 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 22 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 22 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 0.5 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 0.50000 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 11 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 11 4.3. Beispiel 3. Befüllen eines eindimensionalen Arrays und Rückgabe an MetaTrader [DllExport( "SetFiboArray" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int SetFiboArray([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] tab, int len, [In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] res) { res[ 0 ] = 0 ; res[ 1 ] = 1 ; if (len < 3 ) return - 1 ; for ( int i= 2 ; i<len; i++) res[i] = res[i- 1 ] + res[i- 2 ]; return 0 ; } Dieses Beispiel nutzt zwei Eingabe-Arrays zum Vergleich der Konvention der Eingabeparameter. Falls veränderte Elemente an MetaTrader zurückgegeben werden müssen (Übergabe nach Verweis), reicht es, die Attribute [In, Out,] dem Attribut MarshalAs voranzustellen. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int SetFiboArray( int & t[], int i, int & o[]); #import void OnStart () { int fibo[ 10 ]; static int o[ 10 ]; for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) { fibo[i]=i; o[i] = i; } SetFiboArray(fibo, 6 , o); for ( int i= 0 ; i< 6 ; i++) Print ( IntegerToString (fibo[i])+ ":" + IntegerToString (o[i])); } Ergebnis 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 0 : 5 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 0 : 3 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 3 : 2 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 2 : 1 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 1 : 1 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 0 : 0

4.4. Beispiel 4. Zugriff auf zweidimensionale Arrays public static int idx( int a, int b) { int cols = 2 ; return a * cols + b; } [DllExport( "Set2DArray" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Set2DArray([In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] tab, int len) { tab[idx( 0 , 0 )] = 0 ; tab[idx( 0 , 1 )] = 1 ; tab[idx( 1 , 0 )] = 2 ; tab[idx( 1 , 1 )] = 3 ; tab[idx( 2 , 0 )] = 4 ; tab[idx( 2 , 1 )] = 5 ; return 0 ; } Die Übergabe zweidimensionaler Arrays ist nicht so einfach, doch ich habe einen Trick genutzt, nämlich die Übergabe des 2D-Arrays als eindimensional und den Zugriff auf Array-Elemente durch die Hilfsfunktion idx. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int Set2DArray( int &t[][ 2 ], int i); #import void OnStart () { int t2[ 3 ][ 2 ]; Set2DArray(t2, 6 ); for ( int row= 0 ; row< 3 ; row++) for ( int col= 0 ; col< 2 ; col++) Print ( "t2[" + IntegerToString (row)+ "][" + IntegerToString (col)+ "]=" + IntegerToString (t2[row][col])); } Ergebnis 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 2 ][ 1 ]= 5 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 2 ][ 0 ]= 4 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 1 ][ 1 ]= 3 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 1 ][ 0 ]= 2 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 0 ][ 1 ]= 1 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 0 ][ 0 ]= 0

4.5. Beispiel 5. Ersetzen von String-Inhalten

[DllExport( "ReplaceString" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int ReplaceString([In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] StringBuilder str, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string a, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string b) { str.Replace(a, b); if (str.ToString().Contains(a)) return 1 ; else return 0 ; } Dieses Beispiel ist ziemlich kurz, doch es hat lange gedauert, es umzusetzen, da ich ohne Erfolg versucht habe, den String-Parameter mithilfe der Attribute [In, Out] oder der Schlüsselbegriffe ref oder out zu verwenden. Die Lösung ist die Verwendung von StringBuilder anstatt der Variable string. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int ReplaceString( string &str, string a, string b); #import void OnStart () { string str= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; string stra = "fox" ; string strb = "cat" ; Print (str); Print (ReplaceString(str,stra,strb)); Print (str); } Ergebnis 2011.01 . 30 22 : 18 : 36 UnmanagedExportsDLLExample5 (EURUSD,M1) A quick brown cat jumps over the lazy dog 2011.01 . 30 22 : 18 : 36 UnmanagedExportsDLLExample5 (EURUSD,M1) 0 2011.01 . 30 22 : 18 : 36 UnmanagedExportsDLLExample5 (EURUSD,M1) A quick brown fox jumps over the lazy dog

4.6. Beispiel 6. Senden und Ändern der MqlTick-Struktur private static List< MqlTick > list; [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1 )] public struct MqlTick { public Int64 Time; public Double Bid; public Double Ask; public Double Last; public UInt64 Volume; } [DllExport( "AddTick" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int AddTick(ref MqlTick tick, ref double bidsum) { bidsum = 0.0 ; if (list == null) list = new List< MqlTick >(); tick.Volume = 666 ; list.Add(tick); foreach ( MqlTick t in list) bidsum += t.Ask; return list.Count; } Die MqlTick-Struktur wird per Verweis übergeben und durch den Schlüsselbegriff ref markiert. Der MqlTick-Struktur selbst muss das Attribut [StructLayout (LayoutKind.Sequential, Pack =1)] vorangestellt werden. Der Parameter Pack beschreibt den Datenabgleich in der Struktur. Weitere Details finden Sie unter StructLayoutAttribute.Pack Field. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int AddTick( MqlTick &tick, double & bidsum); #import int OnInit () { return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { MqlTick newTick; double bidsum; SymbolInfoTick ( Symbol (), newTick); Print ( "before = " + IntegerToString (newTick.volume)); Print (AddTick(newTick, bidsum)); Print ( "after = " + IntegerToString (newTick.volume) + " : " + DoubleToString (bidsum)); return (rates_total); } Ergebnis 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 8.167199999999999 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 6 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 6.806 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 5 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 5.4448 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 4 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 4.0836 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 3 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 2.7224 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 2 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 1.3612 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 1 2011.01 . 30 23 : 59 : 04 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0

Fazit

In diesem Beitrag stelle ich verschiedene Interaktionsmethoden zwischen MQL5-Code und gemanagtem C#-Code vor.

Ich habe auch mehrere Beispiele dafür bereitgestellt, wie MQL5-Strukturen gegen C# angeordnet werden können und wie sich exportierte DLL-Funktionen in MQL5-Scripts aufrufen lassen. Ich bin überzeugt, dass die hier bereitgestellten Beispiele als Basis für zukünftige Forschungen zum Schreiben von DLLs in gemanagtem Code dienen können.

Dieser Beitrag bereitet auch Wege für die Nutzung bereits in C# implementierter Bibliotheken in MetaTrader. Weitere Details finden Sie in den im Abschnitt Literatur verlinkten Beiträgen. Zu Beiträgen mit englischen Titeln existieren keine deutschen Übersetzungen. Zu den deutschen Versionen der verlinkten Beiträge gelangen Sie, indem Sie "en-us" in der URL durch "de-de" ersetzen.

Bitte legen Sie die Dateien zum Testen in die folgenden Ordner: MQL5\Libraries\testme.dll

MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample1.mq5

MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample2.mq5

MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample3.mq5

MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample4.mq5

MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample5.mq5

MQL5\Experts\unmanagedexportsdllexample6.mq5 MQL5\Libraries\testme.dllMQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample1.mq5MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample2.mq5MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample3.mq5MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample4.mq5MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample5.mq5MQL5\Experts\unmanagedexportsdllexample6.mq5

Literatur