Exposer le code C# à MQL5 à l'aide d'exportations non gérées

Introduction

Je cherchais depuis longtemps une solution simple qui me permettrait d'utiliser des DLL C# en mode géré en MQL5. Après avoir lu de nombreux articles, j'étais prêt à implémenter un wrapper C++ pour les DLL gérées lorsque je suis tombé sur une solution brillante qui m'a permis d'économiser de nombreuses heures de travail.



La solution a fourni un exemple simple d'exportation de code C# géré à utiliser par une application non gérée. Dans cet article, je vais fournir un aperçu des DLL en mode géré, décrire pourquoi elles ne sont pas accessibles directement depuis MetaTrader et présenter les solutions que j'ai trouvées qui permettent d'utiliser le code géré de MetaTrader.



Je vais fournir un exemple d'utilisation simple du modèle d'exportations non gérées et poursuivre avec tout ce que j'ai découvert. Cela devrait fournir un fond sonore à toute personne essayant d'utiliser le code DLL C# dans MetaTrader 5.

1. Code géré vs code non géré

Étant donné que la plupart des lecteurs ne sont peut-être pas conscients de la différence entre le code géré et non géré, je vais le décrire en quelques phrases. Fondamentalement, MetaTrader utilise le langage MQL pour implémenter des règles de trading, des indicateurs, des conseillers experts et des scripts. Il peut cependant utiliser des bibliothèques déjà implémentées dans d'autres langages et les lier dynamiquement pendant l'exécution. Ces bibliothèques sont également appelées DLL ou Dynamic Link Libraries.



Les bibliothèques sont en fait des fichiers binaires contenant du code source compilé pouvant être invoqué par un certain nombre de programmes externes pour effectuer des opérations spécifiques. Par exemple, la bibliothèque de réseau neuronal peut exporter des fonctions pour la formation et les tests de réseaux de neurones, la bibliothèque de dérivée peut exporter des calculs de différentes dérivées, la bibliothèque de matrices peut exporter des opérations sur des matrices. Les DLL pour MetaTrader sont devenues de plus en plus populaires car elles permettaient de masquer des parties de l’implémentation d'indicateurs ou d' Expert Advisors L'une des principales raisons d'utiliser les bibliothèques est de réutiliser le code existant sans avoir besoin de l'implémenter encore et encore.

Avant que .NET n'existe, toutes les DLL compilées par Visual Basic, Delphi, VC++, que ce soitCOM, Win32 ou C++ simple, pouvaient être directement exécutées par le système d'exploitation. Nous appelons ce code non géré ou code natif. Ensuite, .NET a vu le jour et a fourni un environnement très différent.



Le code est contrôlé (ou géré) par .NET Common Language Runtime -CLR. Les compilateurs CLR sont tenus de produire à partir du code source, qui peut être écrit dans plusieurs langues différentes, des métadonnées et un langage intermédiaire commun -CIL.



CIL est un langage de niveau supérieur indépendant de la machine et les métadonnées décrivent entièrement les types d'objets décrits par CIL conformément à la spécification de type commun -CTS Étant donné que CLR connait tout sur les types, il peut nous fournir un environnement d'exécution géré. La gestion peut être considérée comme un ramasse-miettes - gestion automatique de la mémoire et suppression d'objets et assurer la sécurité - protection contre les erreurs courantes dans les langues natives qui pourraient provoquer l'exécution de code étranger avec des privilèges d'administrateur ou simplement une surcharge de mémoire.



Il faut mentionner que le code CIL n'est jamais exécuté directement - il est toujours traduit en code machine natif par JIT (Just-In-Time) compilation ou par pré -compilation du CIL en assembleur. Pour une personne qui lit ceci pour la première fois, la notion de code en mode géré peut être déroutante, c'est pourquoi je colle le flux général dans CLR ci-dessous :

Figure 1. Common Language Runtime





2. Implémentations possibles de l'accès au code géré à partir de MQL5

Cette technique est entièrement décriteExpert .NET 2.0 IL Assembleur que je recommande à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les détails du compilateur .NET. L'idée principale est d'exposer les méthodes gérées en tant qu'exportations non gérées d'une DLL gérée en décompilant le module déjà compilé en code IL à l'aide d' ILDasm, en modifiant les tables VTable et VTableFixup du module et en recompilant la DLL en utilisant ILAsm.



Cette tâche peut sembler intimidante, mais le résultat de cette opération sera de produire une DLL pouvant être utilisée à partir de n'importe quelle application non gérée. Il faut se rappeler qu'il s'agit toujours d'un assemblage géré, donc le cadre de travail .NET doit être installé. Un didacticiel pas à pas pour ce faire est disponible surExporter le code géré en tant que non géré.

Après avoir décompilé la DLL à l'aide d' ILDasm, nous obtenons le code source en langage IL. Veuillez observer un exemple simple de code IL avec exportation non gérée collé ci-dessous :

assembly extern mscorlib {} ..assembly UnmExports {} ..module UnmExports.dll ..corflags 0x00000002 ..vtfixup [ 1 ] int32 fromunmanaged at VT_01 ..data VT_01 = int32( 0 ) ..method public static void foo() { ..vtentry 1 : 1 ..export [ 1 ] as foo ldstr "Hello from managed world" call void [mscorlib]System.Console::WriteLine( string ) ret }

Les lignes de code source IL responsables de l’implémentation des exportations non gérées sont :

..vtfixup [ 1 ] int32 fromunmanaged at VT_01 ..data VT_01 = int32( 0 )

et

..vtentry 1 : 1 ..export [ 1 ] as foo

La première partie est chargée d'ajouter l'entrée de fonction dans la table VTableFixup et de définir l'adresse virtuelle VT_01 pour la fonction. La deuxième partie indique quel VTEntry doit être utilisé pour cette fonction et l'alias d'exportation pour la fonction à exporter.

Les avantages de cette solution sont que pendant la phase d'implémentation de la DLL, nous n'avons pas besoin d'implémenter de code supplémentaire en dehors de la DLL C# gérée habituelle et, comme indiqué dans le livre, que cette méthode ouvre complètement le monde géré avec toutes ses bibliothèques de sécurité et de classes aux non gérés. clientes.

L'inconvénient est que le langage assembleur .NET ne convient pas à tout le monde. J'étais convaincu que j'écrirais plutôt une classe wrapper c++ jusqu'à ce que je trouve un modèle d'exportation non géré de Robert Gieseckehttp://sites.google.com/site/robertgiesecke/ qui permet d'utiliser des exportations non gérées sans avoir besoin d'entrer dans le code IL.





3. Modèle C# d'exportations non gérées Le modèle pour les projets d'exportations non gérées C# de R.Giesecke utilise la tâche MSBuild tâche qui ajoute automatiquement les correctifs VT appropriés après la génération, il n'est donc inutile de modifier le code IL. Le package de modèle doit uniquement être téléchargé sous forme de fichier zip et copié dans le dossier ProjectTemplates de Visual Studio.

Après avoir compilé le projet, le fichier DLL subséquent peut être importé sans problème par MetaTrader, je fournirai les exemples dans les sections suivantes.



4. Exemples C'était une tâche assez difficile de comprendre comment passer des variables, des tableaux et des structures entre MetaTrader et C# en utilisant la méthode de assemblage correcte et je pense que les informations fournies ici vous feront gagner beaucoup de temps. Tous les exemples ont été compilés sur Windows Vista avec .NET 4.0 et Visual C# Express 2010. Je joins également un exemple de DLL avec du code MQL5 qui évoque des fonctions de C# DLL à l'article.

4.1. Exemple: Ajout de deux variables entières, doubles ou flottantes dans la fonction DLL et retour du résultat à MetaTrader using System; using System.Text; using RGiesecke.DllExport; using System.Runtime.InteropServices; namespace Testme { class Test { [DllExport( "Add" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Add( int left, int right) { return left + right; } [DllExport( "Sub" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Sub( int left, int right) { return left - right; } [DllExport( "AddDouble" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static double AddDouble( double left, double right) { return left + right; } [DllExport( "AddFloat" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static float AddFloat( float left, float right) { return left + right; } } } Comme vous l'avez peut-être remarqué, chaque fonction exportée est précédée de l’instruction DllExport. Le premier paramètre décrit l'alias de la fonction exportée et le deuxième paramètre la convention d'appel, pour MetaTrader nous devons utiliser CallingConvention.StdCall. Le code MQL5 qui importe et utilise les fonctions exportées à partir de la DLL est simple et ne diffère pas des autres DLL écrites en C++ natif. Au début, il faut déclarer les fonctions importées dans le bloc #import et indiquer quelles fonctions de la DLL peuvent être utilisées ultérieurement à partir du code MQL5 : #property copyright "Copyright 2010, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int Add( int left, int right); int Sub( int left, int right); float AddFloat( float left, float right); double AddDouble( double left, double right); #import void OnStart () { for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) { Print (Add(i, 666 )); Print (Sub( 666 ,i)); Print (AddDouble( 666.5 ,i)); Print (AddFloat( 666.5 ,-i)); } } Résultat 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 664.50000 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 668.5 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 664 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 668 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 665.50000 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 667.5 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 665 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 667 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666.50000 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666.5 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666



4.2. Exemple 2 Accès à un tableau dimensionnel [DllExport( "Get1DInt" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Get1DInt([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] tab, int i, int idx) { return tab[idx]; } [DllExport( "Get1DFloat" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static float Get1DFloat([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] float [] tab, int i, int idx) { return tab[idx]; } [DllExport( "Get1DDouble" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static double Get1DDouble([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] double [] tab, int i, int idx) { return tab[idx]; } Afin d’assembler un tableau à une dimension, l’instruction MarshalAs doit transmettre UnmanagedType.LPArray comme premier paramètre et SizeParamIndex comme deuxième paramètre. SizeParamIndex indique quel paramètre (à partir de 0) est le paramètre comportant la taille du tableau.

Dans les exemples ci-dessus, i est la taille du tableau et idx est l'indice de l'élément à renvoyer.

L'exemple de code MQL5 utilisant l'accès au tableau est ci-dessous : #property copyright "Copyright 2010, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int Get1DInt( int &t[], int i, int idx); float Get1DFloat( float &t[], int i, int idx); double Get1DDouble( double &t[], int i, int idx); #import void OnStart () { int tab[ 3 ]; tab[ 0 ] = 11 ; tab[ 1 ] = 22 ; tab[ 2 ] = 33 ; float tfloat[ 3 ]={ 0.5 , 1.0 , 1.5 }; double tdouble[ 3 ]={ 0.5 , 1.0 , 1.5 }; for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) { Print (tab[i]); Print (Get1DInt(tab, 3 ,i)); Print (Get1DFloat(tfloat, 3 ,i)); Print (Get1DDouble(tdouble, 3 ,i)); } } Résultat 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1.5 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1.50000 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 33 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 33 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1.00000 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 22 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 22 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 0.5 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 0.50000 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 11 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 11 4.3. Exemple: Remplir un tableau à une dimension et le renvoyer à MetaTrader [DllExport( "SetFiboArray" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int SetFiboArray([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] tab, int len, [In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] res) { res[ 0 ] = 0 ; res[ 1 ] = 1 ; if (len < 3 ) return - 1 ; for ( int i= 2 ; i<len; i++) res[i] = res[i- 1 ] + res[i- 2 ]; return 0 ; } Cet exemple utilise deux tableaux d'entrée pour comparer la convention des paramètres d'entrée. Si des éléments modifiés doivent être renvoyés à Metatrader (en passant par référence), il suffit de mettre les attributs [In, Out,] avant l'attribut MarshalAs. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int SetFiboArray( int & t[], int i, int & o[]); #import void OnStart () { int fibo[ 10 ]; static int o[ 10 ]; for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) { fibo[i]=i; o[i] = i; } SetFiboArray(fibo, 6 , o); for ( int i= 0 ; i< 6 ; i++) Print ( IntegerToString (fibo[i])+ ":" + IntegerToString (o[i])); } Résultat 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 0 : 5 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 0 : 3 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 3 : 2 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 2 : 1 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 1 : 1 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 0 : 0

4.4. Exemple 4 Accès à un tableau à deux dimensions public static int idx( int a, int b) { int cols = 2 ; return a * cols + b; } [DllExport( "Set2DArray" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Set2DArray([In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] tab, int len) { tab[idx( 0 , 0 )] = 0 ; tab[idx( 0 , 1 )] = 1 ; tab[idx( 1 , 0 )] = 2 ; tab[idx( 1 , 1 )] = 3 ; tab[idx( 2 , 0 )] = 4 ; tab[idx( 2 , 1 )] = 5 ; return 0 ; } Un tableau à deux dimensions n'est pas si simple à assembler, mais j'ai utilisé une astuce - à savoir passer un tableau 2D en tant que tableau unidimensionnel et accéder aux éléments du tableau par la fonction idx auxiliaire. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int Set2DArray( int &t[][ 2 ], int i); #import void OnStart () { int t2[ 3 ][ 2 ]; Set2DArray(t2, 6 ); for ( int row= 0 ; row< 3 ; row++) for ( int col= 0 ; col< 2 ; col++) Print ( "t2[" + IntegerToString (row)+ "][" + IntegerToString (col)+ "]=" + IntegerToString (t2[row][col])); } Résultat 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 2 ][ 1 ]= 5 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 2 ][ 0 ]= 4 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 1 ][ 1 ]= 3 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 1 ][ 0 ]= 2 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 0 ][ 1 ]= 1 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 0 ][ 0 ]= 0

4.5. Exemple 5 Remplacement du contenu de la chaîne

[DllExport( "ReplaceString" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int ReplaceString([In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] StringBuilder str, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string a, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string b) { str.Replace(a, b); if (str.ToString().Contains(a)) return 1 ; else return 0 ; } Cet exemple est court mais m'a pris beaucoup de temps à implémenter car j'ai essayé d'utiliser le paramètre de chaîne en utilisant les attributs [In, Out] ou avec des mots-clés ref ou out en vain.

La solution consiste à utiliser StringBuilder au lieu d'une variable de chaîne. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int ReplaceString( string &str, string a, string b); #import void OnStart () { string str= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; string stra = "fox" ; string strb = "cat" ; Print (str); Print (ReplaceString(str,stra,strb)); Print (str); } Résultat 2011.01 . 30 22 : 18 : 36 UnmanagedExportsDLLExample5 (EURUSD,M1) A quick brown cat jumps over the lazy dog 2011.01 . 30 22 : 18 : 36 UnmanagedExportsDLLExample5 (EURUSD,M1) 0 2011.01 . 30 22 : 18 : 36 UnmanagedExportsDLLExample5 (EURUSD,M1) A quick brown fox jumps over the lazy dog

4.6. Exemple 6: Envoi et modification de la structure MqlTick private static List< MqlTick > list; [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1 )] public struct MqlTick { public Int64 Time; public Double Bid; public Double Ask; public Double Last; public UInt64 Volume; } [DllExport( "AddTick" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int AddTick(ref MqlTick tick, ref double bidsum) { bidsum = 0.0 ; if (list == null) list = new List< MqlTick >(); tick.Volume = 666 ; list.Add(tick); foreach ( MqlTick t in list) bidsum += t.Ask; return list.Count; } La structure MqlTick est passée comme référence, marquée par le mot-clé ref. La structure MqlTick elle-même doit être précédée de l'attribut [StructLayout (LayoutKind.Sequential, Pack =1)].

Le paramètre Pack décrit l'alignement des données dans la structure veuillez lire, StructLayoutAttribute.Pack Field.Pack pour plus de détails. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int AddTick( MqlTick &tick, double & bidsum); #import int OnInit () { return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { MqlTick newTick; double bidsum; SymbolInfoTick ( Symbol (), newTick); Print ( "before = " + IntegerToString (newTick.volume)); Print (AddTick(newTick, bidsum)); Print ( "after = " + IntegerToString (newTick.volume) + " : " + DoubleToString (bidsum)); return (rates_total); } Résultat 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 8.167199999999999 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 6 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 6.806 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 5 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 5.4448 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 4 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 4.0836 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 3 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 2.7224 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 2 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 1.3612 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 1 2011.01 . 30 23 : 59 : 04 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0

Conclusion

Dans cet article, j'ai présenté différentes méthodes d'interaction entre le code MQL5 et le code C# géré.



J'ai également fourni plusieurs exemples sur la façon de rassembler des structures MQL5 contre C# et d'appeler des fonctions DLL exportées dans des scripts MQL5. Je pense que les exemples fournis peuvent servir de base à de futures recherches sur l'écriture de DLL en code géré.



Cet article ouvre également la porte à MetaTrader pour utiliser de nombreuses bibliothèques déjà implémentées en C#. Pour plus de références, veuillez lire les articles liés dans la section Références.





Pour le tester, veuillez localiser les fichiers dans les dossiers suivants : MQL5\Libraries\testme.dll

MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample1.mq5

MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample2.mq5

MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample3.mq5

MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample4.mq5

MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample5.mq5

MQL5\Experts\unmanagedexportsdllexample6.mq5 MQL5\Libraries\testme.dllMQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample1.mq5MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample2.mq5MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample3.mq5MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample4.mq5MQL5\Scripts\unmanagedexportsdllexample5.mq5MQL5\Experts\unmanagedexportsdllexample6.mq5





