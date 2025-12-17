- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
61
盈利交易:
47 (77.04%)
亏损交易:
14 (22.95%)
最好交易:
83.34 EUR
最差交易:
-65.57 EUR
毛利:
505.98 EUR (21 819 pips)
毛利亏损:
-144.62 EUR (6 349 pips)
最大连续赢利:
7 (97.87 EUR)
最大连续盈利:
255.03 EUR (6)
夏普比率:
0.32
交易活动:
18.71%
最大入金加载:
11.17%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.99
长期交易:
50 (81.97%)
短期交易:
11 (18.03%)
利润因子:
3.50
预期回报:
5.92 EUR
平均利润:
10.77 EUR
平均损失:
-10.33 EUR
最大连续失误:
3 (-2.43 EUR)
最大连续亏损:
-120.31 EUR (2)
每月增长:
29.99%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
1.02 EUR
最大值:
121.01 EUR (16.64%)
相对跌幅:
结余:
6.20% (120.51 EUR)
净值:
26.50% (514.90 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|EURUSD
|21
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|381
|EURUSD
|32
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|557
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +83.34 EUR
最差交易: -66 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +97.87 EUR
最大连续亏损: -2.43 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4911
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.30 × 463
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 600
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 220
Please, DO NOT subscribe to the signal. Account will be terminated soon!
没有评论
