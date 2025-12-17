- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
49 (77.77%)
損失トレード:
14 (22.22%)
ベストトレード:
83.34 EUR
最悪のトレード:
-65.57 EUR
総利益:
512.22 EUR (22 561 pips)
総損失:
-144.68 EUR (6 349 pips)
最大連続の勝ち:
8 (261.27 EUR)
最大連続利益:
261.27 EUR (8)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
17.52%
最大入金額:
11.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
3.04
長いトレード:
52 (82.54%)
短いトレード:
11 (17.46%)
プロフィットファクター:
3.54
期待されたペイオフ:
5.83 EUR
平均利益:
10.45 EUR
平均損失:
-10.33 EUR
最大連続の負け:
3 (-2.43 EUR)
最大連続損失:
-120.31 EUR (2)
月間成長:
30.38%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.02 EUR
最大の:
121.01 EUR (16.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.20% (120.51 EUR)
エクイティによる:
26.50% (514.90 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|EURUSD
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|388
|EURUSD
|32
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|557
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +83.34 EUR
最悪のトレード: -66 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +261.27 EUR
最大連続損失: -2.43 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4911
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
Exness-MT5Real8
|1.30 × 463
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 600
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 220
109 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Please, DO NOT subscribe to the signal. Account will be terminated soon!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
30%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
2
96%
63
77%
18%
3.54
5.83
EUR
EUR
27%
1:500