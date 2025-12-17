シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Golden euromaggot
Rene Killandi

Golden euromaggot

Rene Killandi
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
49 (77.77%)
損失トレード:
14 (22.22%)
ベストトレード:
83.34 EUR
最悪のトレード:
-65.57 EUR
総利益:
512.22 EUR (22 561 pips)
総損失:
-144.68 EUR (6 349 pips)
最大連続の勝ち:
8 (261.27 EUR)
最大連続利益:
261.27 EUR (8)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
17.52%
最大入金額:
11.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
3.04
長いトレード:
52 (82.54%)
短いトレード:
11 (17.46%)
プロフィットファクター:
3.54
期待されたペイオフ:
5.83 EUR
平均利益:
10.45 EUR
平均損失:
-10.33 EUR
最大連続の負け:
3 (-2.43 EUR)
最大連続損失:
-120.31 EUR (2)
月間成長:
30.38%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.02 EUR
最大の:
121.01 EUR (16.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.20% (120.51 EUR)
エクイティによる:
26.50% (514.90 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 42
EURUSD 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 388
EURUSD 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 557
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +83.34 EUR
最悪のトレード: -66 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +261.27 EUR
最大連続損失: -2.43 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4911
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.30 × 463
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 600
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 220
109 より多く...
Please, DO NOT subscribe to the signal. Account will be terminated soon!
レビューなし
2025.12.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
