いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 FPMarkets-Live 0.31 × 113 ICMarketsEU-MT5-2 0.48 × 93 ICMarketsEU-MT5-4 0.50 × 4 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 ICMarketsSC-MT5 0.89 × 4911 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 PacificUnionLLC-Live 1.07 × 14 TickmillUK-Live 1.18 × 49 Exness-MT5Real8 1.30 × 463 ICMarketsAU-Live 1.46 × 224 Exness-MT5Real3 1.51 × 67 MarketEquityInc-Live 1.56 × 54 ForexTimeFXTM-Live01 1.70 × 600 BlueberryMarkets-Live 1.76 × 220 109 より多く...