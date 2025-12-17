SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Golden euromaggot
Rene Killandi

Golden euromaggot

Rene Killandi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
53 (79.10%)
Verlusttrades:
14 (20.90%)
Bester Trade:
83.34 EUR
Schlechtester Trade:
-65.57 EUR
Bruttoprofit:
560.15 EUR (25 042 pips)
Bruttoverlust:
-144.94 EUR (6 349 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (309.20 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
309.20 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
16.07%
Max deposit load:
11.17%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
3.43
Long-Positionen:
54 (80.60%)
Short-Positionen:
13 (19.40%)
Profit-Faktor:
3.86
Mathematische Gewinnerwartung:
6.20 EUR
Durchschnittlicher Profit:
10.57 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.35 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.43 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-120.31 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
33.36%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.02 EUR
Maximaler:
121.01 EUR (16.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.20% (120.51 EUR)
Kapital:
26.50% (514.90 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 46
EURUSD 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 442
EURUSD 32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
EURUSD 557
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +83.34 EUR
Schlechtester Trade: -66 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +309.20 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.43 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4911
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.27 × 463
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 600
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 220
noch 109 ...
Please, DO NOT subscribe to the signal. Account will be terminated soon!
Keine Bewertungen
2025.12.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Golden euromaggot
999 USD pro Monat
33%
0
0
USD
2.1K
EUR
2
97%
67
79%
16%
3.86
6.20
EUR
27%
1:500
Kopieren

