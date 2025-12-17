SinaisSeções
Rene Killandi

Golden euromaggot

Rene Killandi
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
49 (77.77%)
Negociações com perda:
14 (22.22%)
Melhor negociação:
83.34 EUR
Pior negociação:
-65.57 EUR
Lucro bruto:
512.22 EUR (22 561 pips)
Perda bruta:
-144.68 EUR (6 349 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (261.27 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
261.27 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
17.52%
Depósito máximo carregado:
11.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.04
Negociações longas:
52 (82.54%)
Negociações curtas:
11 (17.46%)
Fator de lucro:
3.54
Valor esperado:
5.83 EUR
Lucro médio:
10.45 EUR
Perda média:
-10.33 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.43 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-120.31 EUR (2)
Crescimento mensal:
30.38%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.02 EUR
Máximo:
121.01 EUR (16.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.20% (120.51 EUR)
Pelo Capital Líquido:
26.50% (514.90 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 42
EURUSD 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 388
EURUSD 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 16K
EURUSD 557
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +83.34 EUR
Pior negociação: -66 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +261.27 EUR
Máxima perda consecutiva: -2.43 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4911
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
Exness-MT5Real8
1.30 × 463
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 600
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 220
109 mais ...
Please, DO NOT subscribe to the signal. Account will be terminated soon!
Sem comentários
2025.12.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
