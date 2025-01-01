SignauxSections
Signaux / Golden euromaggot
404

Malheureusement, Golden euromaggot le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Deux ex machina
Croissance
5 233%
Abonnés
5
Semaines
240
Trades
1474
Gagner
75%
Facteur de profit
1.86
DD max.
26%
OnlyUJ
Croissance
282%
Abonnés
14
Semaines
75
Trades
456
Gagner
49%
Facteur de profit
1.39
DD max.
17%
MagicGW audcad L
Croissance
1 765%
Abonnés
119
Semaines
53
Trades
1651
Gagner
79%
Facteur de profit
5.97
DD max.
33%
SwissBot Gold Guardian
Croissance
1 443%
Abonnés
6
Semaines
160
Trades
622
Gagner
78%
Facteur de profit
3.44
DD max.
32%
Daily Gold Sniper
Croissance
723%
Abonnés
35
Semaines
47
Trades
149
Gagner
95%
Facteur de profit
2.31
DD max.
34%
MSC Gold Invest Pro
Croissance
553%
Abonnés
24
Semaines
131
Trades
1254
Gagner
78%
Facteur de profit
1.63
DD max.
26%
BreakThrustPro V2
Croissance
220%
Abonnés
8
Semaines
62
Trades
558
Gagner
58%
Facteur de profit
1.45
DD max.
22%
MSC Gold Stable Pro
Croissance
551%
Abonnés
17
Semaines
86
Trades
633
Gagner
79%
Facteur de profit
2.34
DD max.
34%
Golden Nuggets
Croissance
913%
Abonnés
65
Semaines
31
Trades
714
Gagner
79%
Facteur de profit
3.68
DD max.
21%
NoPain MT5
Croissance
1 642%
Abonnés
84
Semaines
216
Trades
5537
Gagner
63%
Facteur de profit
1.68
DD max.
21%

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.