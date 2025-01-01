Signaux / Golden euromaggot
Malheureusement, Golden euromaggot le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 5 233%
- Abonnés
- 5
- Semaines
- 240
- Trades
- 1474
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.86
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 282%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 75
- Trades
- 456
- Gagner
- 49%
- Facteur de profit
- 1.39
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 765%
- Abonnés
- 119
- Semaines
- 53
- Trades
- 1651
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 5.97
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 1 443%
- Abonnés
- 6
- Semaines
- 160
- Trades
- 622
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.44
- DD max.
- 32%
- Croissance
- 723%
- Abonnés
- 35
- Semaines
- 47
- Trades
- 149
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.31
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 553%
- Abonnés
- 24
- Semaines
- 131
- Trades
- 1254
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.63
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 220%
- Abonnés
- 8
- Semaines
- 62
- Trades
- 558
- Gagner
- 58%
- Facteur de profit
- 1.45
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 551%
- Abonnés
- 17
- Semaines
- 86
- Trades
- 633
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.34
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 913%
- Abonnés
- 65
- Semaines
- 31
- Trades
- 714
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.68
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 1 642%
- Abonnés
- 84
- Semaines
- 216
- Trades
- 5537
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.68
- DD max.
- 21%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.