信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Ultima
Roberth Torres Gonzales

Ultima

Roberth Torres Gonzales
0条评论
可靠性
171
1 / 46 USD
增长自 2022 273 949%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
295
盈利交易:
293 (99.32%)
亏损交易:
2 (0.68%)
最好交易:
8 828.96 USD
最差交易:
-333.55 USD
毛利:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
毛利亏损:
-454.58 USD (166 967 pips)
最大连续赢利:
264 (209 246.49 USD)
最大连续盈利:
209 246.49 USD (264)
夏普比率:
0.86
交易活动:
50.50%
最大入金加载:
4.51%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
795.01
长期交易:
106 (35.93%)
短期交易:
189 (64.07%)
利润因子:
584.34
预期回报:
898.90 USD
平均利润:
906.59 USD
平均损失:
-227.29 USD
最大连续失误:
1 (-333.55 USD)
最大连续亏损:
-333.55 USD (1)
每月增长:
75.81%
年度预测:
919.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
333.55 USD (1.96%)
相对跌幅:
结余:
1.96% (333.55 USD)
净值:
37.83% (17 846.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 97
GBPUSD+ 53
BTCUSD 48
EURUSD+ 27
USDJPY+ 26
USDCHF+ 21
XAGUSD+ 9
USDCAD+ 4
NAS100 4
AUDUSD+ 2
SP500 2
EURJPY+ 1
GBPJPY+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 106K
GBPUSD+ 27K
BTCUSD 75K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 18K
USDCHF+ 9.7K
XAGUSD+ 11K
USDCAD+ 1.5K
NAS100 784
AUDUSD+ 494
SP500 1.9K
EURJPY+ 205
GBPJPY+ 347
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 199K
GBPUSD+ 41K
BTCUSD 14M
EURUSD+ 18K
USDJPY+ 53K
USDCHF+ 11K
XAGUSD+ 5.6K
USDCAD+ 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD+ 720
SP500 6.2K
EURJPY+ 975
GBPJPY+ 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8 828.96 USD
最差交易: -334 USD
最大连续赢利: 264
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +209 246.49 USD
最大连续亏损: -333.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 20:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 20:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
