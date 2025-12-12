- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
295
盈利交易:
293 (99.32%)
亏损交易:
2 (0.68%)
最好交易:
8 828.96 USD
最差交易:
-333.55 USD
毛利:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
毛利亏损:
-454.58 USD (166 967 pips)
最大连续赢利:
264 (209 246.49 USD)
最大连续盈利:
209 246.49 USD (264)
夏普比率:
0.86
交易活动:
50.50%
最大入金加载:
4.51%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
795.01
长期交易:
106 (35.93%)
短期交易:
189 (64.07%)
利润因子:
584.34
预期回报:
898.90 USD
平均利润:
906.59 USD
平均损失:
-227.29 USD
最大连续失误:
1 (-333.55 USD)
最大连续亏损:
-333.55 USD (1)
每月增长:
75.81%
年度预测:
919.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
333.55 USD (1.96%)
相对跌幅:
结余:
1.96% (333.55 USD)
净值:
37.83% (17 846.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|97
|GBPUSD+
|53
|BTCUSD
|48
|EURUSD+
|27
|USDJPY+
|26
|USDCHF+
|21
|XAGUSD+
|9
|USDCAD+
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD+
|2
|SP500
|2
|EURJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|106K
|GBPUSD+
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|18K
|USDCHF+
|9.7K
|XAGUSD+
|11K
|USDCAD+
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD+
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY+
|205
|GBPJPY+
|347
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|199K
|GBPUSD+
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD+
|18K
|USDJPY+
|53K
|USDCHF+
|11K
|XAGUSD+
|5.6K
|USDCAD+
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD+
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY+
|975
|GBPJPY+
|1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 828.96 USD
最差交易: -334 USD
最大连续赢利: 264
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +209 246.49 USD
最大连续亏损: -333.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论