Roberth Torres Gonzales

Ultima

Roberth Torres Gonzales
0 отзывов
Надежность
171 неделя
1 / 46 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 273 949%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
295
Прибыльных трейдов:
293 (99.32%)
Убыточных трейдов:
2 (0.68%)
Лучший трейд:
8 828.96 USD
Худший трейд:
-333.55 USD
Общая прибыль:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Общий убыток:
-454.58 USD (166 967 pips)
Макс. серия выигрышей:
264 (209 246.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
209 246.49 USD (264)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
43.07%
Макс. загрузка депозита:
4.41%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
795.01
Длинных трейдов:
106 (35.93%)
Коротких трейдов:
189 (64.07%)
Профит фактор:
584.34
Мат. ожидание:
898.90 USD
Средняя прибыль:
906.59 USD
Средний убыток:
-227.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-333.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-333.55 USD (1)
Прирост в месяц:
75.81%
Годовой прогноз:
919.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
333.55 USD (1.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.96% (333.55 USD)
По эквити:
36.47% (17 205.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 97
GBPUSD+ 53
BTCUSD 48
EURUSD+ 27
USDJPY+ 26
USDCHF+ 21
XAGUSD+ 9
USDCAD+ 4
NAS100 4
AUDUSD+ 2
SP500 2
EURJPY+ 1
GBPJPY+ 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 106K
GBPUSD+ 27K
BTCUSD 75K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 18K
USDCHF+ 9.7K
XAGUSD+ 11K
USDCAD+ 1.5K
NAS100 784
AUDUSD+ 494
SP500 1.9K
EURJPY+ 205
GBPJPY+ 347
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 199K
GBPUSD+ 41K
BTCUSD 14M
EURUSD+ 18K
USDJPY+ 53K
USDCHF+ 11K
XAGUSD+ 5.6K
USDCAD+ 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD+ 720
SP500 6.2K
EURJPY+ 975
GBPJPY+ 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 828.96 USD
Худший трейд: -334 USD
Макс. серия выигрышей: 264
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +209 246.49 USD
Макс. убыток в серии: -333.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 20:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 20:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ultima
30 USD в месяц
273 949%
1
46
USD
47K
USD
171
0%
295
99%
43%
584.34
898.90
USD
36%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.