- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
295
Прибыльных трейдов:
293 (99.32%)
Убыточных трейдов:
2 (0.68%)
Лучший трейд:
8 828.96 USD
Худший трейд:
-333.55 USD
Общая прибыль:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Общий убыток:
-454.58 USD (166 967 pips)
Макс. серия выигрышей:
264 (209 246.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
209 246.49 USD (264)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
43.07%
Макс. загрузка депозита:
4.41%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
795.01
Длинных трейдов:
106 (35.93%)
Коротких трейдов:
189 (64.07%)
Профит фактор:
584.34
Мат. ожидание:
898.90 USD
Средняя прибыль:
906.59 USD
Средний убыток:
-227.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-333.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-333.55 USD (1)
Прирост в месяц:
75.81%
Годовой прогноз:
919.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
333.55 USD (1.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.96% (333.55 USD)
По эквити:
36.47% (17 205.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|97
|GBPUSD+
|53
|BTCUSD
|48
|EURUSD+
|27
|USDJPY+
|26
|USDCHF+
|21
|XAGUSD+
|9
|USDCAD+
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD+
|2
|SP500
|2
|EURJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|106K
|GBPUSD+
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|18K
|USDCHF+
|9.7K
|XAGUSD+
|11K
|USDCAD+
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD+
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY+
|205
|GBPJPY+
|347
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|199K
|GBPUSD+
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD+
|18K
|USDJPY+
|53K
|USDCHF+
|11K
|XAGUSD+
|5.6K
|USDCAD+
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD+
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY+
|975
|GBPJPY+
|1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 828.96 USD
Худший трейд: -334 USD
Макс. серия выигрышей: 264
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +209 246.49 USD
Макс. убыток в серии: -333.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
273 949%
1
46
USD
USD
47K
USD
USD
171
0%
295
99%
43%
584.34
898.90
USD
USD
36%
1:500