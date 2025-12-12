- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
293 (99.32%)
Negociações com perda:
2 (0.68%)
Melhor negociação:
8 828.96 USD
Pior negociação:
-333.55 USD
Lucro bruto:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Perda bruta:
-454.58 USD (166 967 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
264 (209 246.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
209 246.49 USD (264)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
54.31%
Depósito máximo carregado:
5.01%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
795.01
Negociações longas:
106 (35.93%)
Negociações curtas:
189 (64.07%)
Fator de lucro:
584.34
Valor esperado:
898.90 USD
Lucro médio:
906.59 USD
Perda média:
-227.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-333.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-333.55 USD (1)
Crescimento mensal:
75.81%
Previsão anual:
919.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
333.55 USD (1.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.96% (333.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.06% (20 784.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|97
|GBPUSD+
|53
|BTCUSD
|48
|EURUSD+
|27
|USDJPY+
|26
|USDCHF+
|21
|XAGUSD+
|9
|USDCAD+
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD+
|2
|SP500
|2
|EURJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|106K
|GBPUSD+
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|18K
|USDCHF+
|9.7K
|XAGUSD+
|11K
|USDCAD+
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD+
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY+
|205
|GBPJPY+
|347
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|199K
|GBPUSD+
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD+
|18K
|USDJPY+
|53K
|USDCHF+
|11K
|XAGUSD+
|5.6K
|USDCAD+
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD+
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY+
|975
|GBPJPY+
|1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8 828.96 USD
Pior negociação: -334 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 264
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +209 246.49 USD
Máxima perda consecutiva: -333.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
