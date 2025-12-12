SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Ultima
Roberth Torres Gonzales

Ultima

Roberth Torres Gonzales
0 comentários
Confiabilidade
171 semanas
1 / 46 USD
crescimento desde 2022 273 949%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
293 (99.32%)
Negociações com perda:
2 (0.68%)
Melhor negociação:
8 828.96 USD
Pior negociação:
-333.55 USD
Lucro bruto:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Perda bruta:
-454.58 USD (166 967 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
264 (209 246.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
209 246.49 USD (264)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
54.31%
Depósito máximo carregado:
5.01%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
795.01
Negociações longas:
106 (35.93%)
Negociações curtas:
189 (64.07%)
Fator de lucro:
584.34
Valor esperado:
898.90 USD
Lucro médio:
906.59 USD
Perda média:
-227.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-333.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-333.55 USD (1)
Crescimento mensal:
75.81%
Previsão anual:
919.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
333.55 USD (1.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.96% (333.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.06% (20 784.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 97
GBPUSD+ 53
BTCUSD 48
EURUSD+ 27
USDJPY+ 26
USDCHF+ 21
XAGUSD+ 9
USDCAD+ 4
NAS100 4
AUDUSD+ 2
SP500 2
EURJPY+ 1
GBPJPY+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 106K
GBPUSD+ 27K
BTCUSD 75K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 18K
USDCHF+ 9.7K
XAGUSD+ 11K
USDCAD+ 1.5K
NAS100 784
AUDUSD+ 494
SP500 1.9K
EURJPY+ 205
GBPJPY+ 347
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 199K
GBPUSD+ 41K
BTCUSD 14M
EURUSD+ 18K
USDJPY+ 53K
USDCHF+ 11K
XAGUSD+ 5.6K
USDCAD+ 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD+ 720
SP500 6.2K
EURJPY+ 975
GBPJPY+ 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8 828.96 USD
Pior negociação: -334 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 264
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +209 246.49 USD
Máxima perda consecutiva: -333.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 20:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 20:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
