SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ultima
Roberth Torres Gonzales

Ultima

Roberth Torres Gonzales
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
171 Wochen
1 / 46 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 273 949%
UltimaMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
295
Gewinntrades:
293 (99.32%)
Verlusttrades:
2 (0.68%)
Bester Trade:
8 828.96 USD
Schlechtester Trade:
-333.55 USD
Bruttoprofit:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Bruttoverlust:
-454.58 USD (166 967 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
264 (209 246.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
209 246.49 USD (264)
Sharpe Ratio:
0.86
Trading-Aktivität:
57.12%
Max deposit load:
5.01%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
795.01
Long-Positionen:
106 (35.93%)
Short-Positionen:
189 (64.07%)
Profit-Faktor:
584.34
Mathematische Gewinnerwartung:
898.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
906.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-227.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-333.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-333.55 USD (1)
Wachstum pro Monat :
75.81%
Jahresprognose:
919.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
333.55 USD (1.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.96% (333.55 USD)
Kapital:
44.06% (20 784.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 97
GBPUSD+ 53
BTCUSD 48
EURUSD+ 27
USDJPY+ 26
USDCHF+ 21
XAGUSD+ 9
USDCAD+ 4
NAS100 4
AUDUSD+ 2
SP500 2
EURJPY+ 1
GBPJPY+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 106K
GBPUSD+ 27K
BTCUSD 75K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 18K
USDCHF+ 9.7K
XAGUSD+ 11K
USDCAD+ 1.5K
NAS100 784
AUDUSD+ 494
SP500 1.9K
EURJPY+ 205
GBPJPY+ 347
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 199K
GBPUSD+ 41K
BTCUSD 14M
EURUSD+ 18K
USDJPY+ 53K
USDCHF+ 11K
XAGUSD+ 5.6K
USDCAD+ 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD+ 720
SP500 6.2K
EURJPY+ 975
GBPJPY+ 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8 828.96 USD
Schlechtester Trade: -334 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 264
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +209 246.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -333.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 20:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 20:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ultima
30 USD pro Monat
273 949%
1
46
USD
47K
USD
171
0%
295
99%
57%
584.34
898.90
USD
44%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.