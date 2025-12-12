- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
295
Gewinntrades:
293 (99.32%)
Verlusttrades:
2 (0.68%)
Bester Trade:
8 828.96 USD
Schlechtester Trade:
-333.55 USD
Bruttoprofit:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Bruttoverlust:
-454.58 USD (166 967 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
264 (209 246.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
209 246.49 USD (264)
Sharpe Ratio:
0.86
Trading-Aktivität:
57.12%
Max deposit load:
5.01%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
795.01
Long-Positionen:
106 (35.93%)
Short-Positionen:
189 (64.07%)
Profit-Faktor:
584.34
Mathematische Gewinnerwartung:
898.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
906.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-227.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-333.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-333.55 USD (1)
Wachstum pro Monat :
75.81%
Jahresprognose:
919.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
333.55 USD (1.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.96% (333.55 USD)
Kapital:
44.06% (20 784.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|97
|GBPUSD+
|53
|BTCUSD
|48
|EURUSD+
|27
|USDJPY+
|26
|USDCHF+
|21
|XAGUSD+
|9
|USDCAD+
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD+
|2
|SP500
|2
|EURJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|106K
|GBPUSD+
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|18K
|USDCHF+
|9.7K
|XAGUSD+
|11K
|USDCAD+
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD+
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY+
|205
|GBPJPY+
|347
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|199K
|GBPUSD+
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD+
|18K
|USDJPY+
|53K
|USDCHF+
|11K
|XAGUSD+
|5.6K
|USDCAD+
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD+
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY+
|975
|GBPJPY+
|1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8 828.96 USD
Schlechtester Trade: -334 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 264
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +209 246.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -333.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
273 949%
1
46
USD
USD
47K
USD
USD
171
0%
295
99%
57%
584.34
898.90
USD
USD
44%
1:500