Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
293 (99.32%)
Transacciones Irrentables:
2 (0.68%)
Mejor transacción:
8 828.96 USD
Peor transacción:
-333.55 USD
Beneficio Bruto:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Pérdidas Brutas:
-454.58 USD (166 967 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
264 (209 246.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
209 246.49 USD (264)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
54.31%
Carga máxima del depósito:
5.01%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
795.01
Transacciones Largas:
106 (35.93%)
Transacciones Cortas:
189 (64.07%)
Factor de Beneficio:
584.34
Beneficio Esperado:
898.90 USD
Beneficio medio:
906.59 USD
Pérdidas medias:
-227.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-333.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-333.55 USD (1)
Crecimiento al mes:
75.81%
Pronóstico anual:
919.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
333.55 USD (1.96%)
Reducción relativa:
De balance:
1.96% (333.55 USD)
De fondos:
44.06% (20 784.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|97
|GBPUSD+
|53
|BTCUSD
|48
|EURUSD+
|27
|USDJPY+
|26
|USDCHF+
|21
|XAGUSD+
|9
|USDCAD+
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD+
|2
|SP500
|2
|EURJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|106K
|GBPUSD+
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|18K
|USDCHF+
|9.7K
|XAGUSD+
|11K
|USDCAD+
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD+
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY+
|205
|GBPJPY+
|347
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|199K
|GBPUSD+
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD+
|18K
|USDJPY+
|53K
|USDCHF+
|11K
|XAGUSD+
|5.6K
|USDCAD+
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD+
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY+
|975
|GBPJPY+
|1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +8 828.96 USD
Peor transacción: -334 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 264
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +209 246.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -333.55 USD
