Roberth Torres Gonzales

Ultima

Roberth Torres Gonzales
0 comentarios
Fiabilidad
171 semanas
1 / 46 USD
incremento desde 2022 273 949%
UltimaMarkets-Live
1:500
Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
293 (99.32%)
Transacciones Irrentables:
2 (0.68%)
Mejor transacción:
8 828.96 USD
Peor transacción:
-333.55 USD
Beneficio Bruto:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Pérdidas Brutas:
-454.58 USD (166 967 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
264 (209 246.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
209 246.49 USD (264)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
54.31%
Carga máxima del depósito:
5.01%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
795.01
Transacciones Largas:
106 (35.93%)
Transacciones Cortas:
189 (64.07%)
Factor de Beneficio:
584.34
Beneficio Esperado:
898.90 USD
Beneficio medio:
906.59 USD
Pérdidas medias:
-227.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-333.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-333.55 USD (1)
Crecimiento al mes:
75.81%
Pronóstico anual:
919.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
333.55 USD (1.96%)
Reducción relativa:
De balance:
1.96% (333.55 USD)
De fondos:
44.06% (20 784.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 97
GBPUSD+ 53
BTCUSD 48
EURUSD+ 27
USDJPY+ 26
USDCHF+ 21
XAGUSD+ 9
USDCAD+ 4
NAS100 4
AUDUSD+ 2
SP500 2
EURJPY+ 1
GBPJPY+ 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 106K
GBPUSD+ 27K
BTCUSD 75K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 18K
USDCHF+ 9.7K
XAGUSD+ 11K
USDCAD+ 1.5K
NAS100 784
AUDUSD+ 494
SP500 1.9K
EURJPY+ 205
GBPJPY+ 347
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 199K
GBPUSD+ 41K
BTCUSD 14M
EURUSD+ 18K
USDJPY+ 53K
USDCHF+ 11K
XAGUSD+ 5.6K
USDCAD+ 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD+ 720
SP500 6.2K
EURJPY+ 975
GBPJPY+ 1K
Mejor transacción: +8 828.96 USD
Peor transacción: -334 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 264
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +209 246.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -333.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 20:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 20:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
