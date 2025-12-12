- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
295
利益トレード:
293 (99.32%)
損失トレード:
2 (0.68%)
ベストトレード:
8 828.96 USD
最悪のトレード:
-333.55 USD
総利益:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
総損失:
-454.58 USD (166 967 pips)
最大連続の勝ち:
264 (209 246.49 USD)
最大連続利益:
209 246.49 USD (264)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
54.31%
最大入金額:
5.01%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
795.01
長いトレード:
106 (35.93%)
短いトレード:
189 (64.07%)
プロフィットファクター:
584.34
期待されたペイオフ:
898.90 USD
平均利益:
906.59 USD
平均損失:
-227.29 USD
最大連続の負け:
1 (-333.55 USD)
最大連続損失:
-333.55 USD (1)
月間成長:
75.81%
年間予想:
919.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
333.55 USD (1.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.96% (333.55 USD)
エクイティによる:
44.06% (20 784.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|97
|GBPUSD+
|53
|BTCUSD
|48
|EURUSD+
|27
|USDJPY+
|26
|USDCHF+
|21
|XAGUSD+
|9
|USDCAD+
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD+
|2
|SP500
|2
|EURJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|106K
|GBPUSD+
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|18K
|USDCHF+
|9.7K
|XAGUSD+
|11K
|USDCAD+
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD+
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY+
|205
|GBPJPY+
|347
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|199K
|GBPUSD+
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD+
|18K
|USDJPY+
|53K
|USDCHF+
|11K
|XAGUSD+
|5.6K
|USDCAD+
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD+
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY+
|975
|GBPJPY+
|1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8 828.96 USD
最悪のトレード: -334 USD
最大連続の勝ち: 264
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +209 246.49 USD
最大連続損失: -333.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
