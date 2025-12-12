シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Ultima
Roberth Torres Gonzales

Ultima

Roberth Torres Gonzales
レビュー0件
信頼性
171週間
1 / 46 USD
成長(開始日): 2022 273 949%
UltimaMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
295
利益トレード:
293 (99.32%)
損失トレード:
2 (0.68%)
ベストトレード:
8 828.96 USD
最悪のトレード:
-333.55 USD
総利益:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
総損失:
-454.58 USD (166 967 pips)
最大連続の勝ち:
264 (209 246.49 USD)
最大連続利益:
209 246.49 USD (264)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
54.31%
最大入金額:
5.01%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
795.01
長いトレード:
106 (35.93%)
短いトレード:
189 (64.07%)
プロフィットファクター:
584.34
期待されたペイオフ:
898.90 USD
平均利益:
906.59 USD
平均損失:
-227.29 USD
最大連続の負け:
1 (-333.55 USD)
最大連続損失:
-333.55 USD (1)
月間成長:
75.81%
年間予想:
919.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
333.55 USD (1.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.96% (333.55 USD)
エクイティによる:
44.06% (20 784.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 97
GBPUSD+ 53
BTCUSD 48
EURUSD+ 27
USDJPY+ 26
USDCHF+ 21
XAGUSD+ 9
USDCAD+ 4
NAS100 4
AUDUSD+ 2
SP500 2
EURJPY+ 1
GBPJPY+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 106K
GBPUSD+ 27K
BTCUSD 75K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 18K
USDCHF+ 9.7K
XAGUSD+ 11K
USDCAD+ 1.5K
NAS100 784
AUDUSD+ 494
SP500 1.9K
EURJPY+ 205
GBPJPY+ 347
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 199K
GBPUSD+ 41K
BTCUSD 14M
EURUSD+ 18K
USDJPY+ 53K
USDCHF+ 11K
XAGUSD+ 5.6K
USDCAD+ 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD+ 720
SP500 6.2K
EURJPY+ 975
GBPJPY+ 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8 828.96 USD
最悪のトレード: -334 USD
最大連続の勝ち: 264
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +209 246.49 USD
最大連続損失: -333.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 20:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 20:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録