交易:
235
盈利交易:
103 (43.82%)
亏损交易:
132 (56.17%)
最好交易:
2 702.89 RUB
最差交易:
-1 536.87 RUB
毛利:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
毛利亏损:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
最大连续赢利:
9 (3 579.88 RUB)
最大连续盈利:
4 548.42 RUB (5)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
55.00%
最大入金加载:
114.45%
最近交易:
24 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.43
长期交易:
76 (32.34%)
短期交易:
159 (67.66%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-22.95 RUB
平均利润:
352.70 RUB
平均损失:
-316.07 RUB
最大连续失误:
16 (-4 902.64 RUB)
最大连续亏损:
-4 987.27 RUB (12)
每月增长:
-16.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5 449.63 RUB
最大值:
12 464.27 RUB (74.26%)
相对跌幅:
结余:
43.30% (12 464.27 RUB)
净值:
22.22% (1 967.19 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|179
|EURUSDrfd
|29
|USDJPYrfd
|10
|USDRUBrfd
|5
|AUDUSDrfd
|4
|USDCADrfd
|4
|USDCHFrfd
|2
|AUDJPYrfd
|1
|EURNOKrfd
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|-41
|EURUSDrfd
|-17
|USDJPYrfd
|3
|USDRUBrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|USDCHFrfd
|-14
|AUDJPYrfd
|-2
|EURNOKrfd
|-5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|3.2K
|EURUSDrfd
|-1.5K
|USDJPYrfd
|54
|USDRUBrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|289
|USDCADrfd
|366
|USDCHFrfd
|-219
|AUDJPYrfd
|-271
|EURNOKrfd
|-3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 702.89 RUB
最差交易: -1 537 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +3 579.88 RUB
最大连续亏损: -4 902.64 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
完全手动交易。 没有对冲交易。 不是剥头皮。 我做了很长一段时间的交易。 我试图找到高点和低点。 我不保证利润。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-28%
0
0
USD
USD
16K
RUB
RUB
20
0%
235
43%
55%
0.87
-22.95
RUB
RUB
43%
1:40