pavel shubin

Manual Forex Trading

pavel shubin
0条评论
20
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -28%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
235
盈利交易:
103 (43.82%)
亏损交易:
132 (56.17%)
最好交易:
2 702.89 RUB
最差交易:
-1 536.87 RUB
毛利:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
毛利亏损:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
最大连续赢利:
9 (3 579.88 RUB)
最大连续盈利:
4 548.42 RUB (5)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
55.00%
最大入金加载:
114.45%
最近交易:
24 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.43
长期交易:
76 (32.34%)
短期交易:
159 (67.66%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-22.95 RUB
平均利润:
352.70 RUB
平均损失:
-316.07 RUB
最大连续失误:
16 (-4 902.64 RUB)
最大连续亏损:
-4 987.27 RUB (12)
每月增长:
-16.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5 449.63 RUB
最大值:
12 464.27 RUB (74.26%)
相对跌幅:
结余:
43.30% (12 464.27 RUB)
净值:
22.22% (1 967.19 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDrfd 179
EURUSDrfd 29
USDJPYrfd 10
USDRUBrfd 5
AUDUSDrfd 4
USDCADrfd 4
USDCHFrfd 2
AUDJPYrfd 1
EURNOKrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDrfd -41
EURUSDrfd -17
USDJPYrfd 3
USDRUBrfd -18
AUDUSDrfd 3
USDCADrfd 3
USDCHFrfd -14
AUDJPYrfd -2
EURNOKrfd -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDrfd 3.2K
EURUSDrfd -1.5K
USDJPYrfd 54
USDRUBrfd -2.3K
AUDUSDrfd 289
USDCADrfd 366
USDCHFrfd -219
AUDJPYrfd -271
EURNOKrfd -3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 702.89 RUB
最差交易: -1 537 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +3 579.88 RUB
最大连续亏损: -4 902.64 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

完全手动交易。 没有对冲交易。 不是剥头皮。 我做了很长一段时间的交易。 我试图找到高点和低点。 我不保证利润。
没有评论
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
