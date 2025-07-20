SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Manual Forex Trading
pavel shubin

Manual Forex Trading

pavel shubin
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
39 (43.33%)
Perte trades:
51 (56.67%)
Meilleure transaction:
684.24 RUB
Pire transaction:
-1 536.87 RUB
Bénéfice brut:
9 021.58 RUB (15 876 pips)
Perte brute:
-9 752.00 RUB (21 128 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (803.04 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 588.22 RUB (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
84.68%
Charge de dépôt maximale:
114.45%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
26 (28.89%)
Courts trades:
64 (71.11%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-8.12 RUB
Bénéfice moyen:
231.32 RUB
Perte moyenne:
-191.22 RUB
Pertes consécutives maximales:
16 (-4 902.64 RUB)
Perte consécutive maximale:
-4 902.64 RUB (16)
Croissance mensuelle:
-22.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 697.66 RUB
Maximal:
4 902.64 RUB (40.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.94% (4 902.64 RUB)
Par fonds propres:
22.22% (1 967.19 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDrfd 52
EURUSDrfd 20
USDRUBrfd 5
AUDUSDrfd 4
USDCADrfd 4
USDJPYrfd 3
AUDJPYrfd 1
EURNOKrfd 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDrfd 37
EURUSDrfd -26
USDRUBrfd -18
AUDUSDrfd 3
USDCADrfd 3
USDJPYrfd -3
AUDJPYrfd -2
EURNOKrfd -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDrfd 2.9K
EURUSDrfd -2K
USDRUBrfd -2.3K
AUDUSDrfd 289
USDCADrfd 366
USDJPYrfd -341
AUDJPYrfd -271
EURNOKrfd -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +684.24 RUB
Pire transaction: -1 537 RUB
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +803.04 RUB
Perte consécutive maximale: -4 902.64 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
Aucun avis
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 14:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 13:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 05:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 05:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Manual Forex Trading
50 USD par mois
-8%
0
0
USD
21K
RUB
10
0%
90
43%
85%
0.92
-8.12
RUB
41%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.