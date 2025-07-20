- Crescimento
Negociações:
235
Negociações com lucro:
103 (43.82%)
Negociações com perda:
132 (56.17%)
Melhor negociação:
2 702.89 RUB
Pior negociação:
-1 536.87 RUB
Lucro bruto:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
Perda bruta:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (3 579.88 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
4 548.42 RUB (5)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
55.00%
Depósito máximo carregado:
114.45%
Último negócio:
25 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
76 (32.34%)
Negociações curtas:
159 (67.66%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-22.95 RUB
Lucro médio:
352.70 RUB
Perda média:
-316.07 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-4 902.64 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-4 987.27 RUB (12)
Crescimento mensal:
-16.08%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 449.63 RUB
Máximo:
12 464.27 RUB (74.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.30% (12 464.27 RUB)
Pelo Capital Líquido:
22.22% (1 967.19 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|179
|EURUSDrfd
|29
|USDJPYrfd
|10
|USDRUBrfd
|5
|AUDUSDrfd
|4
|USDCADrfd
|4
|USDCHFrfd
|2
|AUDJPYrfd
|1
|EURNOKrfd
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDrfd
|-41
|EURUSDrfd
|-17
|USDJPYrfd
|3
|USDRUBrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|USDCHFrfd
|-14
|AUDJPYrfd
|-2
|EURNOKrfd
|-5
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDrfd
|3.2K
|EURUSDrfd
|-1.5K
|USDJPYrfd
|54
|USDRUBrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|289
|USDCADrfd
|366
|USDCHFrfd
|-219
|AUDJPYrfd
|-271
|EURNOKrfd
|-3.9K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 702.89 RUB
Pior negociação: -1 537 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +3 579.88 RUB
Máxima perda consecutiva: -4 902.64 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
Sem comentários
