pavel shubin

Manual Forex Trading

pavel shubin
20 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -28%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
235
Negociações com lucro:
103 (43.82%)
Negociações com perda:
132 (56.17%)
Melhor negociação:
2 702.89 RUB
Pior negociação:
-1 536.87 RUB
Lucro bruto:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
Perda bruta:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (3 579.88 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
4 548.42 RUB (5)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
55.00%
Depósito máximo carregado:
114.45%
Último negócio:
25 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
76 (32.34%)
Negociações curtas:
159 (67.66%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-22.95 RUB
Lucro médio:
352.70 RUB
Perda média:
-316.07 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-4 902.64 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-4 987.27 RUB (12)
Crescimento mensal:
-16.08%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 449.63 RUB
Máximo:
12 464.27 RUB (74.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.30% (12 464.27 RUB)
Pelo Capital Líquido:
22.22% (1 967.19 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDrfd 179
EURUSDrfd 29
USDJPYrfd 10
USDRUBrfd 5
AUDUSDrfd 4
USDCADrfd 4
USDCHFrfd 2
AUDJPYrfd 1
EURNOKrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDrfd -41
EURUSDrfd -17
USDJPYrfd 3
USDRUBrfd -18
AUDUSDrfd 3
USDCADrfd 3
USDCHFrfd -14
AUDJPYrfd -2
EURNOKrfd -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDrfd 3.2K
EURUSDrfd -1.5K
USDJPYrfd 54
USDRUBrfd -2.3K
AUDUSDrfd 289
USDCADrfd 366
USDCHFrfd -219
AUDJPYrfd -271
EURNOKrfd -3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 702.89 RUB
Pior negociação: -1 537 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +3 579.88 RUB
Máxima perda consecutiva: -4 902.64 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
