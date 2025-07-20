- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
235
Прибыльных трейдов:
103 (43.82%)
Убыточных трейдов:
132 (56.17%)
Лучший трейд:
2 702.89 RUB
Худший трейд:
-1 536.87 RUB
Общая прибыль:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
Общий убыток:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3 579.88 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 548.42 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
55.00%
Макс. загрузка депозита:
114.45%
Последний трейд:
23 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
76 (32.34%)
Коротких трейдов:
159 (67.66%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-22.95 RUB
Средняя прибыль:
352.70 RUB
Средний убыток:
-316.07 RUB
Макс. серия проигрышей:
16 (-4 902.64 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 987.27 RUB (12)
Прирост в месяц:
-16.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 449.63 RUB
Максимальная:
12 464.27 RUB (74.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.30% (12 464.27 RUB)
По эквити:
22.22% (1 967.19 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|179
|EURUSDrfd
|29
|USDJPYrfd
|10
|USDRUBrfd
|5
|AUDUSDrfd
|4
|USDCADrfd
|4
|USDCHFrfd
|2
|AUDJPYrfd
|1
|EURNOKrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|-41
|EURUSDrfd
|-17
|USDJPYrfd
|3
|USDRUBrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|USDCHFrfd
|-14
|AUDJPYrfd
|-2
|EURNOKrfd
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|3.2K
|EURUSDrfd
|-1.5K
|USDJPYrfd
|54
|USDRUBrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|289
|USDCADrfd
|366
|USDCHFrfd
|-219
|AUDJPYrfd
|-271
|EURNOKrfd
|-3.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 702.89 RUB
Худший трейд: -1 537 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +3 579.88 RUB
Макс. убыток в серии: -4 902.64 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Полностью ручная торговля. Без хеджирования сделок. Не скальпинг. Сделки держу долго. Стараюсь находить верхушки и низины. Прибыль не гарантирую.
Нет отзывов
