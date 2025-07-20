СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Manual Forex Trading
pavel shubin

Manual Forex Trading

pavel shubin
0 отзывов
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -28%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
235
Прибыльных трейдов:
103 (43.82%)
Убыточных трейдов:
132 (56.17%)
Лучший трейд:
2 702.89 RUB
Худший трейд:
-1 536.87 RUB
Общая прибыль:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
Общий убыток:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3 579.88 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 548.42 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
55.00%
Макс. загрузка депозита:
114.45%
Последний трейд:
23 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
76 (32.34%)
Коротких трейдов:
159 (67.66%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-22.95 RUB
Средняя прибыль:
352.70 RUB
Средний убыток:
-316.07 RUB
Макс. серия проигрышей:
16 (-4 902.64 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 987.27 RUB (12)
Прирост в месяц:
-16.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 449.63 RUB
Максимальная:
12 464.27 RUB (74.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.30% (12 464.27 RUB)
По эквити:
22.22% (1 967.19 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 179
EURUSDrfd 29
USDJPYrfd 10
USDRUBrfd 5
AUDUSDrfd 4
USDCADrfd 4
USDCHFrfd 2
AUDJPYrfd 1
EURNOKrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd -41
EURUSDrfd -17
USDJPYrfd 3
USDRUBrfd -18
AUDUSDrfd 3
USDCADrfd 3
USDCHFrfd -14
AUDJPYrfd -2
EURNOKrfd -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd 3.2K
EURUSDrfd -1.5K
USDJPYrfd 54
USDRUBrfd -2.3K
AUDUSDrfd 289
USDCADrfd 366
USDCHFrfd -219
AUDJPYrfd -271
EURNOKrfd -3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 702.89 RUB
Худший трейд: -1 537 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +3 579.88 RUB
Макс. убыток в серии: -4 902.64 RUB

Полностью ручная торговля. Без хеджирования сделок. Не скальпинг. Сделки держу долго. Стараюсь находить верхушки и низины. Прибыль не гарантирую. 
Нет отзывов
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
