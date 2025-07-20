SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Manual Forex Trading
pavel shubin

Manual Forex Trading

pavel shubin
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
41 (44.56%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (55.43%)
En iyi işlem:
684.24 RUB
En kötü işlem:
-1 536.87 RUB
Brüt kâr:
9 354.52 RUB (16 075 pips)
Brüt zarar:
-9 752.00 RUB (21 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (803.04 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 588.22 RUB (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
84.68%
Maks. mevduat yükü:
114.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
27 (29.35%)
Satış işlemleri:
65 (70.65%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-4.32 RUB
Ortalama kâr:
228.16 RUB
Ortalama zarar:
-191.22 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-4 902.64 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-4 902.64 RUB (16)
Aylık büyüme:
-21.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 697.66 RUB
Maksimum:
4 902.64 RUB (40.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.94% (4 902.64 RUB)
Varlığa göre:
22.22% (1 967.19 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDrfd 54
EURUSDrfd 20
USDRUBrfd 5
AUDUSDrfd 4
USDCADrfd 4
USDJPYrfd 3
AUDJPYrfd 1
EURNOKrfd 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDrfd 42
EURUSDrfd -26
USDRUBrfd -18
AUDUSDrfd 3
USDCADrfd 3
USDJPYrfd -3
AUDJPYrfd -2
EURNOKrfd -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDrfd 3.1K
EURUSDrfd -2K
USDRUBrfd -2.3K
AUDUSDrfd 289
USDCADrfd 366
USDJPYrfd -341
AUDJPYrfd -271
EURNOKrfd -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +684.24 RUB
En kötü işlem: -1 537 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +803.04 RUB
Maksimum ardışık zarar: -4 902.64 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
İnceleme yok
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 14:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 13:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 05:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 05:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
