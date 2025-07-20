SignaleKategorien
pavel shubin

Manual Forex Trading

pavel shubin
0 Bewertungen
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -28%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
235
Gewinntrades:
103 (43.82%)
Verlusttrades:
132 (56.17%)
Bester Trade:
2 702.89 RUB
Schlechtester Trade:
-1 536.87 RUB
Bruttoprofit:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
Bruttoverlust:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (3 579.88 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 548.42 RUB (5)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
55.00%
Max deposit load:
114.45%
Letzter Trade:
27 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.43
Long-Positionen:
76 (32.34%)
Short-Positionen:
159 (67.66%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-22.95 RUB
Durchschnittlicher Profit:
352.70 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-316.07 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-4 902.64 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 987.27 RUB (12)
Wachstum pro Monat :
-16.08%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 449.63 RUB
Maximaler:
12 464.27 RUB (74.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.30% (12 464.27 RUB)
Kapital:
22.22% (1 967.19 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDrfd 179
EURUSDrfd 29
USDJPYrfd 10
USDRUBrfd 5
AUDUSDrfd 4
USDCADrfd 4
USDCHFrfd 2
AUDJPYrfd 1
EURNOKrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDrfd -41
EURUSDrfd -17
USDJPYrfd 3
USDRUBrfd -18
AUDUSDrfd 3
USDCADrfd 3
USDCHFrfd -14
AUDJPYrfd -2
EURNOKrfd -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDrfd 3.2K
EURUSDrfd -1.5K
USDJPYrfd 54
USDRUBrfd -2.3K
AUDUSDrfd 289
USDCADrfd 366
USDCHFrfd -219
AUDJPYrfd -271
EURNOKrfd -3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 702.89 RUB
Schlechtester Trade: -1 537 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 579.88 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 902.64 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
Keine Bewertungen
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Kopieren

