- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
235
Gewinntrades:
103 (43.82%)
Verlusttrades:
132 (56.17%)
Bester Trade:
2 702.89 RUB
Schlechtester Trade:
-1 536.87 RUB
Bruttoprofit:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
Bruttoverlust:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (3 579.88 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 548.42 RUB (5)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
55.00%
Max deposit load:
114.45%
Letzter Trade:
27 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.43
Long-Positionen:
76 (32.34%)
Short-Positionen:
159 (67.66%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-22.95 RUB
Durchschnittlicher Profit:
352.70 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-316.07 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-4 902.64 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 987.27 RUB (12)
Wachstum pro Monat :
-16.08%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 449.63 RUB
Maximaler:
12 464.27 RUB (74.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.30% (12 464.27 RUB)
Kapital:
22.22% (1 967.19 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|179
|EURUSDrfd
|29
|USDJPYrfd
|10
|USDRUBrfd
|5
|AUDUSDrfd
|4
|USDCADrfd
|4
|USDCHFrfd
|2
|AUDJPYrfd
|1
|EURNOKrfd
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSDrfd
|-41
|EURUSDrfd
|-17
|USDJPYrfd
|3
|USDRUBrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|USDCHFrfd
|-14
|AUDJPYrfd
|-2
|EURNOKrfd
|-5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSDrfd
|3.2K
|EURUSDrfd
|-1.5K
|USDJPYrfd
|54
|USDRUBrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|289
|USDCADrfd
|366
|USDCHFrfd
|-219
|AUDJPYrfd
|-271
|EURNOKrfd
|-3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 702.89 RUB
Schlechtester Trade: -1 537 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 579.88 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 902.64 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-28%
0
0
USD
USD
16K
RUB
RUB
20
0%
235
43%
55%
0.87
-22.95
RUB
RUB
43%
1:40