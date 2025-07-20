- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
235
利益トレード:
103 (43.82%)
損失トレード:
132 (56.17%)
ベストトレード:
2 702.89 RUB
最悪のトレード:
-1 536.87 RUB
総利益:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
総損失:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
最大連続の勝ち:
9 (3 579.88 RUB)
最大連続利益:
4 548.42 RUB (5)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
55.00%
最大入金額:
114.45%
最近のトレード:
26 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
76 (32.34%)
短いトレード:
159 (67.66%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-22.95 RUB
平均利益:
352.70 RUB
平均損失:
-316.07 RUB
最大連続の負け:
16 (-4 902.64 RUB)
最大連続損失:
-4 987.27 RUB (12)
月間成長:
-16.08%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 449.63 RUB
最大の:
12 464.27 RUB (74.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.30% (12 464.27 RUB)
エクイティによる:
22.22% (1 967.19 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|179
|EURUSDrfd
|29
|USDJPYrfd
|10
|USDRUBrfd
|5
|AUDUSDrfd
|4
|USDCADrfd
|4
|USDCHFrfd
|2
|AUDJPYrfd
|1
|EURNOKrfd
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDrfd
|-41
|EURUSDrfd
|-17
|USDJPYrfd
|3
|USDRUBrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|USDCHFrfd
|-14
|AUDJPYrfd
|-2
|EURNOKrfd
|-5
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDrfd
|3.2K
|EURUSDrfd
|-1.5K
|USDJPYrfd
|54
|USDRUBrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|289
|USDCADrfd
|366
|USDCHFrfd
|-219
|AUDJPYrfd
|-271
|EURNOKrfd
|-3.9K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 702.89 RUB
最悪のトレード: -1 537 RUB
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +3 579.88 RUB
最大連続損失: -4 902.64 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-28%
0
0
USD
USD
16K
RUB
RUB
20
0%
235
43%
55%
0.87
-22.95
RUB
RUB
43%
1:40