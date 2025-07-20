シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Manual Forex Trading
pavel shubin

Manual Forex Trading

pavel shubin
レビュー0件
20週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -28%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
235
利益トレード:
103 (43.82%)
損失トレード:
132 (56.17%)
ベストトレード:
2 702.89 RUB
最悪のトレード:
-1 536.87 RUB
総利益:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
総損失:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
最大連続の勝ち:
9 (3 579.88 RUB)
最大連続利益:
4 548.42 RUB (5)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
55.00%
最大入金額:
114.45%
最近のトレード:
26 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
76 (32.34%)
短いトレード:
159 (67.66%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-22.95 RUB
平均利益:
352.70 RUB
平均損失:
-316.07 RUB
最大連続の負け:
16 (-4 902.64 RUB)
最大連続損失:
-4 987.27 RUB (12)
月間成長:
-16.08%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 449.63 RUB
最大の:
12 464.27 RUB (74.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.30% (12 464.27 RUB)
エクイティによる:
22.22% (1 967.19 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDrfd 179
EURUSDrfd 29
USDJPYrfd 10
USDRUBrfd 5
AUDUSDrfd 4
USDCADrfd 4
USDCHFrfd 2
AUDJPYrfd 1
EURNOKrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDrfd -41
EURUSDrfd -17
USDJPYrfd 3
USDRUBrfd -18
AUDUSDrfd 3
USDCADrfd 3
USDCHFrfd -14
AUDJPYrfd -2
EURNOKrfd -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDrfd 3.2K
EURUSDrfd -1.5K
USDJPYrfd 54
USDRUBrfd -2.3K
AUDUSDrfd 289
USDCADrfd 366
USDCHFrfd -219
AUDJPYrfd -271
EURNOKrfd -3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 702.89 RUB
最悪のトレード: -1 537 RUB
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +3 579.88 RUB
最大連続損失: -4 902.64 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
レビューなし
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
