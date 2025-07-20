SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Manual Forex Trading
pavel shubin

Manual Forex Trading

pavel shubin
0 comentarios
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -28%
AlfaForexRU-Real
1:40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
235
Transacciones Rentables:
103 (43.82%)
Transacciones Irrentables:
132 (56.17%)
Mejor transacción:
2 702.89 RUB
Peor transacción:
-1 536.87 RUB
Beneficio Bruto:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (3 579.88 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
4 548.42 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
55.00%
Carga máxima del depósito:
114.45%
Último trade:
25 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
76 (32.34%)
Transacciones Cortas:
159 (67.66%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-22.95 RUB
Beneficio medio:
352.70 RUB
Pérdidas medias:
-316.07 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-4 902.64 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 987.27 RUB (12)
Crecimiento al mes:
-16.08%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 449.63 RUB
Máxima:
12 464.27 RUB (74.26%)
Reducción relativa:
De balance:
43.30% (12 464.27 RUB)
De fondos:
22.22% (1 967.19 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDrfd 179
EURUSDrfd 29
USDJPYrfd 10
USDRUBrfd 5
AUDUSDrfd 4
USDCADrfd 4
USDCHFrfd 2
AUDJPYrfd 1
EURNOKrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDrfd -41
EURUSDrfd -17
USDJPYrfd 3
USDRUBrfd -18
AUDUSDrfd 3
USDCADrfd 3
USDCHFrfd -14
AUDJPYrfd -2
EURNOKrfd -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDrfd 3.2K
EURUSDrfd -1.5K
USDJPYrfd 54
USDRUBrfd -2.3K
AUDUSDrfd 289
USDCADrfd 366
USDCHFrfd -219
AUDJPYrfd -271
EURNOKrfd -3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 702.89 RUB
Peor transacción: -1 537 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +3 579.88 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -4 902.64 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
No hay comentarios
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 11:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Manual Forex Trading
50 USD al mes
-28%
0
0
USD
16K
RUB
20
0%
235
43%
55%
0.87
-22.95
RUB
43%
1:40
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.