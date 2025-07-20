- Incremento
Total de Trades:
235
Transacciones Rentables:
103 (43.82%)
Transacciones Irrentables:
132 (56.17%)
Mejor transacción:
2 702.89 RUB
Peor transacción:
-1 536.87 RUB
Beneficio Bruto:
36 327.68 RUB (27 699 pips)
Pérdidas Brutas:
-41 721.63 RUB (31 979 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (3 579.88 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
4 548.42 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
55.00%
Carga máxima del depósito:
114.45%
Último trade:
25 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
76 (32.34%)
Transacciones Cortas:
159 (67.66%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-22.95 RUB
Beneficio medio:
352.70 RUB
Pérdidas medias:
-316.07 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-4 902.64 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 987.27 RUB (12)
Crecimiento al mes:
-16.08%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 449.63 RUB
Máxima:
12 464.27 RUB (74.26%)
Reducción relativa:
De balance:
43.30% (12 464.27 RUB)
De fondos:
22.22% (1 967.19 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|179
|EURUSDrfd
|29
|USDJPYrfd
|10
|USDRUBrfd
|5
|AUDUSDrfd
|4
|USDCADrfd
|4
|USDCHFrfd
|2
|AUDJPYrfd
|1
|EURNOKrfd
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDrfd
|-41
|EURUSDrfd
|-17
|USDJPYrfd
|3
|USDRUBrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|USDCHFrfd
|-14
|AUDJPYrfd
|-2
|EURNOKrfd
|-5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDrfd
|3.2K
|EURUSDrfd
|-1.5K
|USDJPYrfd
|54
|USDRUBrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|289
|USDCADrfd
|366
|USDCHFrfd
|-219
|AUDJPYrfd
|-271
|EURNOKrfd
|-3.9K
Mejor transacción: +2 702.89 RUB
Peor transacción: -1 537 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +3 579.88 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -4 902.64 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
