pavel shubin

Manual Forex Trading

pavel shubin
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
41 (44.56%)
Loss Trade:
51 (55.43%)
Best Trade:
684.24 RUB
Worst Trade:
-1 536.87 RUB
Profitto lordo:
9 354.52 RUB (16 075 pips)
Perdita lorda:
-9 752.00 RUB (21 128 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (803.04 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 588.22 RUB (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
84.68%
Massimo carico di deposito:
114.45%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
27 (29.35%)
Short Trade:
65 (70.65%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-4.32 RUB
Profitto medio:
228.16 RUB
Perdita media:
-191.22 RUB
Massime perdite consecutive:
16 (-4 902.64 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-4 902.64 RUB (16)
Crescita mensile:
-21.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 697.66 RUB
Massimale:
4 902.64 RUB (40.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.94% (4 902.64 RUB)
Per equità:
22.22% (1 967.19 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDrfd 54
EURUSDrfd 20
USDRUBrfd 5
AUDUSDrfd 4
USDCADrfd 4
USDJPYrfd 3
AUDJPYrfd 1
EURNOKrfd 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDrfd 42
EURUSDrfd -26
USDRUBrfd -18
AUDUSDrfd 3
USDCADrfd 3
USDJPYrfd -3
AUDJPYrfd -2
EURNOKrfd -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDrfd 3.1K
EURUSDrfd -2K
USDRUBrfd -2.3K
AUDUSDrfd 289
USDCADrfd 366
USDJPYrfd -341
AUDJPYrfd -271
EURNOKrfd -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +684.24 RUB
Worst Trade: -1 537 RUB
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +803.04 RUB
Massima perdita consecutiva: -4 902.64 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
Non ci sono recensioni
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 19:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 14:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 13:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 05:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 05:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
