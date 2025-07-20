- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
41 (44.56%)
Loss Trade:
51 (55.43%)
Best Trade:
684.24 RUB
Worst Trade:
-1 536.87 RUB
Profitto lordo:
9 354.52 RUB (16 075 pips)
Perdita lorda:
-9 752.00 RUB (21 128 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (803.04 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 588.22 RUB (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
84.68%
Massimo carico di deposito:
114.45%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
27 (29.35%)
Short Trade:
65 (70.65%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-4.32 RUB
Profitto medio:
228.16 RUB
Perdita media:
-191.22 RUB
Massime perdite consecutive:
16 (-4 902.64 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-4 902.64 RUB (16)
Crescita mensile:
-21.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 697.66 RUB
Massimale:
4 902.64 RUB (40.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.94% (4 902.64 RUB)
Per equità:
22.22% (1 967.19 RUB)
Completely manual trading. Without hedging transactions. Not scalping. I keep deals for a long time. I try to find the highs and lows. I do not guarantee profit.
