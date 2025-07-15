- 成长
交易:
208
盈利交易:
74 (35.57%)
亏损交易:
134 (64.42%)
最好交易:
1 672.19 USD
最差交易:
-699.71 USD
毛利:
22 332.62 USD (182 639 pips)
毛利亏损:
-26 545.62 USD (248 943 pips)
最大连续赢利:
9 (4 664.70 USD)
最大连续盈利:
4 664.70 USD (9)
夏普比率:
0.01
交易活动:
46.98%
最大入金加载:
22.02%
最近交易:
21 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
19 小时
采收率:
-0.47
长期交易:
123 (59.13%)
短期交易:
85 (40.87%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-20.25 USD
平均利润:
301.79 USD
平均损失:
-198.10 USD
最大连续失误:
13 (-5 752.36 USD)
最大连续亏损:
-5 752.36 USD (13)
每月增长:
-78.34%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
23%
结余跌幅:
绝对:
4 213.00 USD
最大值:
8 894.93 USD (115.79%)
相对跌幅:
结余:
80.52% (8 894.93 USD)
净值:
17.62% (907.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|GBPUSD
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-4K
|GBPUSD
|-261
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-64K
|GBPUSD
|-1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 672.19 USD
最差交易: -700 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +4 664.70 USD
最大连续亏损: -5 752.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
