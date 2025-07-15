- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
43 (37.06%)
Loss Trade:
73 (62.93%)
Best Trade:
1 672.19 USD
Worst Trade:
-411.70 USD
Profitto lordo:
8 129.45 USD (82 877 pips)
Perdita lorda:
-8 609.98 USD (107 752 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (855.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 672.19 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
47.80%
Massimo carico di deposito:
22.02%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
65 (56.03%)
Short Trade:
51 (43.97%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-4.14 USD
Profitto medio:
189.06 USD
Perdita media:
-117.94 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 581.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 581.25 USD (11)
Crescita mensile:
9.34%
Previsione annuale:
113.30%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 575.08 USD
Massimale:
3 336.38 USD (88.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.97% (3 336.38 USD)
Per equità:
6.81% (644.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|GBPUSD
|47
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|782
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-25K
|GBPUSD
|-99
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 672.19 USD
Worst Trade: -412 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +855.41 USD
Massima perdita consecutiva: -1 581.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
17
36%
116
37%
48%
0.94
-4.14
USD
USD
31%
1:50