Tjoa Ing Hwa

EverydayIsHoliday

Tjoa Ing Hwa
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
116
Profit Trade:
43 (37.06%)
Loss Trade:
73 (62.93%)
Best Trade:
1 672.19 USD
Worst Trade:
-411.70 USD
Profitto lordo:
8 129.45 USD (82 877 pips)
Perdita lorda:
-8 609.98 USD (107 752 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (855.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 672.19 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
47.80%
Massimo carico di deposito:
22.02%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
65 (56.03%)
Short Trade:
51 (43.97%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-4.14 USD
Profitto medio:
189.06 USD
Perdita media:
-117.94 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 581.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 581.25 USD (11)
Crescita mensile:
9.34%
Previsione annuale:
113.30%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 575.08 USD
Massimale:
3 336.38 USD (88.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.97% (3 336.38 USD)
Per equità:
6.81% (644.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 69
GBPUSD 47
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 782
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -25K
GBPUSD -99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 672.19 USD
Worst Trade: -412 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +855.41 USD
Massima perdita consecutiva: -1 581.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.08.14 12:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
