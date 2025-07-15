SignauxSections
Tjoa Ing Hwa

EverydayIsHoliday

Tjoa Ing Hwa
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
115
Bénéfice trades:
42 (36.52%)
Perte trades:
73 (63.48%)
Meilleure transaction:
1 672.19 USD
Pire transaction:
-411.70 USD
Bénéfice brut:
8 031.95 USD (82 483 pips)
Perte brute:
-8 609.98 USD (107 752 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (855.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 672.19 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
47.80%
Charge de dépôt maximale:
22.02%
Dernier trade:
48 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
64 (55.65%)
Courts trades:
51 (44.35%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-5.03 USD
Bénéfice moyen:
191.24 USD
Perte moyenne:
-117.94 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 581.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 581.25 USD (11)
Croissance mensuelle:
7.16%
Prévision annuelle:
86.93%
Algo trading:
35%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 575.08 USD
Maximal:
3 336.38 USD (88.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.97% (3 336.38 USD)
Par fonds propres:
6.81% (644.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 69
GBPUSD 46
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.3K
GBPUSD 684
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -25K
GBPUSD -493
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 672.19 USD
Pire transaction: -412 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +855.41 USD
Perte consécutive maximale: -1 581.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Aucun avis
2025.08.14 12:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EverydayIsHoliday
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
9.5K
USD
17
35%
115
36%
48%
0.93
-5.03
USD
31%
1:50
