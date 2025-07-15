SeñalesSecciones
Tjoa Ing Hwa

EverydayIsHoliday

Tjoa Ing Hwa
0 comentarios
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -66%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
208
Transacciones Rentables:
74 (35.57%)
Transacciones Irrentables:
134 (64.42%)
Mejor transacción:
1 672.19 USD
Peor transacción:
-699.71 USD
Beneficio Bruto:
22 332.62 USD (182 639 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 545.62 USD (248 943 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (4 664.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 664.70 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
46.98%
Carga máxima del depósito:
22.02%
Último trade:
21 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-0.47
Transacciones Largas:
123 (59.13%)
Transacciones Cortas:
85 (40.87%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-20.25 USD
Beneficio medio:
301.79 USD
Pérdidas medias:
-198.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-5 752.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 752.36 USD (13)
Crecimiento al mes:
-78.34%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
23%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 213.00 USD
Máxima:
8 894.93 USD (115.79%)
Reducción relativa:
De balance:
80.52% (8 894.93 USD)
De fondos:
17.62% (907.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 153
GBPUSD 55
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -4K
GBPUSD -261
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -64K
GBPUSD -1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 672.19 USD
Peor transacción: -700 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +4 664.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 752.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
No hay comentarios
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 04:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 12:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.