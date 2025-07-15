- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
208
Transacciones Rentables:
74 (35.57%)
Transacciones Irrentables:
134 (64.42%)
Mejor transacción:
1 672.19 USD
Peor transacción:
-699.71 USD
Beneficio Bruto:
22 332.62 USD (182 639 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 545.62 USD (248 943 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (4 664.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 664.70 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
46.98%
Carga máxima del depósito:
22.02%
Último trade:
21 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-0.47
Transacciones Largas:
123 (59.13%)
Transacciones Cortas:
85 (40.87%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-20.25 USD
Beneficio medio:
301.79 USD
Pérdidas medias:
-198.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-5 752.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 752.36 USD (13)
Crecimiento al mes:
-78.34%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
23%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 213.00 USD
Máxima:
8 894.93 USD (115.79%)
Reducción relativa:
De balance:
80.52% (8 894.93 USD)
De fondos:
17.62% (907.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|GBPUSD
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-4K
|GBPUSD
|-261
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-64K
|GBPUSD
|-1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 672.19 USD
Peor transacción: -700 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +4 664.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 752.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-66%
0
0
USD
USD
20
USD
USD
27
23%
208
35%
47%
0.84
-20.25
USD
USD
81%
1:50