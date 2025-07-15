SignaleKategorien
Tjoa Ing Hwa

EverydayIsHoliday

Tjoa Ing Hwa
0 Bewertungen
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -66%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
208
Gewinntrades:
74 (35.57%)
Verlusttrades:
134 (64.42%)
Bester Trade:
1 672.19 USD
Schlechtester Trade:
-699.71 USD
Bruttoprofit:
22 332.62 USD (182 639 pips)
Bruttoverlust:
-26 545.62 USD (248 943 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (4 664.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 664.70 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
46.98%
Max deposit load:
22.02%
Letzter Trade:
24 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.47
Long-Positionen:
123 (59.13%)
Short-Positionen:
85 (40.87%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-20.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
301.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-198.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-5 752.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 752.36 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-78.34%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
23%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 213.00 USD
Maximaler:
8 894.93 USD (115.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.52% (8 894.93 USD)
Kapital:
17.62% (907.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 153
GBPUSD 55
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -4K
GBPUSD -261
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -64K
GBPUSD -1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 672.19 USD
Schlechtester Trade: -700 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 664.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 752.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
noch 269 ...
Keine Bewertungen
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 04:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 12:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EverydayIsHoliday
30 USD pro Monat
-66%
0
0
USD
20
USD
27
23%
208
35%
47%
0.84
-20.25
USD
81%
1:50
