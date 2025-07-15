- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
208
Negociações com lucro:
74 (35.57%)
Negociações com perda:
134 (64.42%)
Melhor negociação:
1 672.19 USD
Pior negociação:
-699.71 USD
Lucro bruto:
22 332.62 USD (182 639 pips)
Perda bruta:
-26 545.62 USD (248 943 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (4 664.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 664.70 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
46.98%
Depósito máximo carregado:
22.02%
Último negócio:
22 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.47
Negociações longas:
123 (59.13%)
Negociações curtas:
85 (40.87%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-20.25 USD
Lucro médio:
301.79 USD
Perda média:
-198.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-5 752.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 752.36 USD (13)
Crescimento mensal:
-78.34%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
23%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 213.00 USD
Máximo:
8 894.93 USD (115.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.52% (8 894.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.62% (907.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|GBPUSD
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-4K
|GBPUSD
|-261
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-64K
|GBPUSD
|-1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 672.19 USD
Pior negociação: -700 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +4 664.70 USD
Máxima perda consecutiva: -5 752.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
