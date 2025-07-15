- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
43 (37.06%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (62.93%)
En iyi işlem:
1 672.19 USD
En kötü işlem:
-411.70 USD
Brüt kâr:
8 129.45 USD (82 877 pips)
Brüt zarar:
-8 609.98 USD (107 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (855.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 672.19 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
47.80%
Maks. mevduat yükü:
22.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
65 (56.03%)
Satış işlemleri:
51 (43.97%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-4.14 USD
Ortalama kâr:
189.06 USD
Ortalama zarar:
-117.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 581.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 581.25 USD (11)
Aylık büyüme:
9.34%
Yıllık tahmin:
113.30%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 575.08 USD
Maksimum:
3 336.38 USD (88.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.97% (3 336.38 USD)
Varlığa göre:
6.81% (644.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|GBPUSD
|47
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|782
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-25K
|GBPUSD
|-99
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 672.19 USD
En kötü işlem: -412 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +855.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 581.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
17
36%
116
37%
48%
0.94
-4.14
USD
USD
31%
1:50