Tjoa Ing Hwa

EverydayIsHoliday

Tjoa Ing Hwa
0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -66%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
74 (35.57%)
Убыточных трейдов:
134 (64.42%)
Лучший трейд:
1 672.19 USD
Худший трейд:
-699.71 USD
Общая прибыль:
22 332.62 USD (182 639 pips)
Общий убыток:
-26 545.62 USD (248 943 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (4 664.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 664.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
46.98%
Макс. загрузка депозита:
22.02%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
123 (59.13%)
Коротких трейдов:
85 (40.87%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-20.25 USD
Средняя прибыль:
301.79 USD
Средний убыток:
-198.10 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-5 752.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 752.36 USD (13)
Прирост в месяц:
-78.34%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 213.00 USD
Максимальная:
8 894.93 USD (115.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.52% (8 894.93 USD)
По эквити:
17.62% (907.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 153
GBPUSD 55
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4K
GBPUSD -261
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -64K
GBPUSD -1.8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 672.19 USD
Худший трейд: -700 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +4 664.70 USD
Макс. убыток в серии: -5 752.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
еще 269...
Нет отзывов
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 04:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 12:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.