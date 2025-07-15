- Прирост
Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
74 (35.57%)
Убыточных трейдов:
134 (64.42%)
Лучший трейд:
1 672.19 USD
Худший трейд:
-699.71 USD
Общая прибыль:
22 332.62 USD (182 639 pips)
Общий убыток:
-26 545.62 USD (248 943 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (4 664.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 664.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
46.98%
Макс. загрузка депозита:
22.02%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
123 (59.13%)
Коротких трейдов:
85 (40.87%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-20.25 USD
Средняя прибыль:
301.79 USD
Средний убыток:
-198.10 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-5 752.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 752.36 USD (13)
Прирост в месяц:
-78.34%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 213.00 USD
Максимальная:
8 894.93 USD (115.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.52% (8 894.93 USD)
По эквити:
17.62% (907.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|GBPUSD
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-4K
|GBPUSD
|-261
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-64K
|GBPUSD
|-1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 672.19 USD
Худший трейд: -700 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +4 664.70 USD
Макс. убыток в серии: -5 752.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
Нет отзывов
