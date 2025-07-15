- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
208
利益トレード:
74 (35.57%)
損失トレード:
134 (64.42%)
ベストトレード:
1 672.19 USD
最悪のトレード:
-699.71 USD
総利益:
22 332.62 USD (182 639 pips)
総損失:
-26 545.62 USD (248 943 pips)
最大連続の勝ち:
9 (4 664.70 USD)
最大連続利益:
4 664.70 USD (9)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
46.98%
最大入金額:
22.02%
最近のトレード:
23 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
123 (59.13%)
短いトレード:
85 (40.87%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-20.25 USD
平均利益:
301.79 USD
平均損失:
-198.10 USD
最大連続の負け:
13 (-5 752.36 USD)
最大連続損失:
-5 752.36 USD (13)
月間成長:
-78.34%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
23%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 213.00 USD
最大の:
8 894.93 USD (115.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.52% (8 894.93 USD)
エクイティによる:
17.62% (907.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|GBPUSD
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-4K
|GBPUSD
|-261
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-64K
|GBPUSD
|-1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 672.19 USD
最悪のトレード: -700 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +4 664.70 USD
最大連続損失: -5 752.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
