Tjoa Ing Hwa

EverydayIsHoliday

Tjoa Ing Hwa
レビュー0件
27週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -66%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
208
利益トレード:
74 (35.57%)
損失トレード:
134 (64.42%)
ベストトレード:
1 672.19 USD
最悪のトレード:
-699.71 USD
総利益:
22 332.62 USD (182 639 pips)
総損失:
-26 545.62 USD (248 943 pips)
最大連続の勝ち:
9 (4 664.70 USD)
最大連続利益:
4 664.70 USD (9)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
46.98%
最大入金額:
22.02%
最近のトレード:
23 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
123 (59.13%)
短いトレード:
85 (40.87%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-20.25 USD
平均利益:
301.79 USD
平均損失:
-198.10 USD
最大連続の負け:
13 (-5 752.36 USD)
最大連続損失:
-5 752.36 USD (13)
月間成長:
-78.34%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
23%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 213.00 USD
最大の:
8 894.93 USD (115.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.52% (8 894.93 USD)
エクイティによる:
17.62% (907.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 153
GBPUSD 55
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -4K
GBPUSD -261
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -64K
GBPUSD -1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 672.19 USD
最悪のトレード: -700 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +4 664.70 USD
最大連続損失: -5 752.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 17:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 08:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 04:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 12:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EverydayIsHoliday
30 USD/月
-66%
0
0
USD
20
USD
27
23%
208
35%
47%
0.84
-20.25
USD
81%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください