同一张图，同一个阅读顺序 — 每天如此。 结构、最近的区域、你在区间中的位置以及趋势的方向，都会立刻出现在屏幕上，而且形式始终一致。正是这个固定顺序，把一套流程与临场发挥区分开来 — 后者是：周一你等着价格进区域，周二价格一碰到你就买，周三你又因为区域看起来太宽而把止损往外挪。 针对这一点，这个工具做两件事：画出停在原地不动的水平位，并固定你核对它们的顺序。你自己的"在此买入"究竟出现在哪里，由你决定，取决于这些条件的组合：哪个区域、位于区间的什么位置、有什么确认，以及此时跟踪止损指向哪一边。把这些组合弄清楚一次，正是这个指标让你力所能及的那份工作。在状态不好的下午仍然守住自己的规则，那依然是你的事 — 这一部分，从来没有哪个软件替谁做过。 所以下面不是功能清单，而是这个指标围绕其构建的那一个交易日。 — 这个指标适合谁 — M1–M15 的日内交易者。 结构、最近的订单块与趋势方向同在一屏 — 无需在每个交易时段前手工重画水平位。 先搭建市场环境的波段交易者。 H1、H4 与 D1 的区域会自动来到你的工作图表上，不必只为了标记而切换周期。 EA 开发者。 一份有文档的 25 缓冲