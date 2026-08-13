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WANT: 非必需消费品3倍做多

43.80 USD 0.53 (1.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WANT汇率已更改-1.20%。当日，交易品种以低点43.74和高点44.55进行交易。

关注非必需消费品3倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WANT交易应用程序

Nexus Order Block Workspace
Sergejs Rozkalns
指标
同一张图，同一个阅读顺序 — 每天如此。 结构、最近的区域、你在区间中的位置以及趋势的方向，都会立刻出现在屏幕上，而且形式始终一致。正是这个固定顺序，把一套流程与临场发挥区分开来 — 后者是：周一你等着价格进区域，周二价格一碰到你就买，周三你又因为区域看起来太宽而把止损往外挪。 针对这一点，这个工具做两件事：画出停在原地不动的水平位，并固定你核对它们的顺序。你自己的"在此买入"究竟出现在哪里，由你决定，取决于这些条件的组合：哪个区域、位于区间的什么位置、有什么确认，以及此时跟踪止损指向哪一边。把这些组合弄清楚一次，正是这个指标让你力所能及的那份工作。在状态不好的下午仍然守住自己的规则，那依然是你的事 — 这一部分，从来没有哪个软件替谁做过。 所以下面不是功能清单，而是这个指标围绕其构建的那一个交易日。 — 这个指标适合谁 — M1–M15 的日内交易者。 结构、最近的订单块与趋势方向同在一屏 — 无需在每个交易时段前手工重画水平位。 先搭建市场环境的波段交易者。 H1、H4 与 D1 的区域会自动来到你的工作图表上，不必只为了标记而切换周期。 EA 开发者。 一份有文档的 25 缓冲
SMF Grid
Shabana Kanwal
专家
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Ninja Dual EMA Cross
Miguel Jose Yepez
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Ninja Dual EMA Cross The Sniper of Moving Average Crossovers How many perfect entries have you missed just because you glanced away for a moment? How many times did your EMAs cross exactly like your system dictates… and you weren’t in front of the screen? It's over. Ninja Dual EMA Cross is the automatic execution of your moving average strategy. You set the periods, it watches without blinking, draws the signal without ever repainting , and alerts you instantly. No emotions, no delays, no ex
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Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
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THE ADVANCE PRICE PREDICTOR - GURU EDITION   Tired of Guesswork? Meet the AI-Powered "Almighty Predictor" – Pinpoints High-Probability Targets Before the Move, With Surgical Precision     Stop chasing pips. Start attracting them. Our proprietary algorithm fuses Multi-Timeframe Analysis + Smart Money Concepts + Real-Time Confluence Scoring to give you a clear, calculated edge on every trade.   Are You Constantly Wondering…   "Is this the top, or will it keep going?"   "Where should I real
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The INTELLIGENT INCOME strategy is a combination of custom indicators and a very advanced trading algorithm. It has been tested with real ticks, and passed the stress test with slippage approximating real market conditions over a period of 5 years. SMART INCOME EA IS FOR THOSE WHO: - HAVE NO KNOWLEDGE PUSH IN TRADING - WANT TO HAVE A PASSIVE INCOME EVERY DAY - WISH TO ATTEND OTHER OCCUPATIONS - WISH TO RISK THE MINIMUM CAPITAL POSSIBLE FEATURES - Only with the EURUSD pair; The Multi-currency o
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Orthrus EA
Lorenzo Lucca
专家
ORTHRUS EA - The Strategic Multi-Head Guardian Professional XAUUSD H1 Trading System for MetaTrader 5 SETFILES (USE THEM IF YOU WANT THE BOT TO WORK WELL):  LOW RISK:  https://www.mediafire.com/file/j3isfycnt3fzzyv/LOW +RISK.set/file HIGHER RISK:  https://www.mediafire.com/file/uir2zr6fwmknwm0/HIGHER +RISK.set/file INTELLIGENT TRADING, NOT GAMBLING ORTHRUS EA is not another high-frequency robot flooding the market with hundreds of trades. This is a precision-engineered trading system wher
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常见问题解答

WANT股票今天的价格是多少？

非必需消费品3倍做多股票今天的定价为43.80。它在43.74 - 44.55范围内交易，昨天的收盘价为44.33，交易量达到37。WANT的实时价格图表显示了这些更新。

非必需消费品3倍做多股票是否支付股息？

非必需消费品3倍做多目前的价值为43.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.01%和USD。实时查看图表以跟踪WANT走势。

如何购买WANT股票？

您可以以43.80的当前价格购买非必需消费品3倍做多股票。订单通常设置在43.80或44.10附近，而37和-0.90%显示市场活动。立即关注WANT的实时图表更新。

如何投资WANT股票？

投资非必需消费品3倍做多需要考虑年度范围32.74 - 57.26和当前价格43.80。许多人在以43.80或44.10下订单之前，会比较1.13%和。实时查看WANT价格图表，了解每日变化。

非必需消费品3倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，非必需消费品3倍做多的最高价格是57.26。在32.74 - 57.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪非必需消费品3倍做多的绩效。

非必需消费品3倍做多股票的最低价格是多少？

非必需消费品3倍做多（WANT）的最低价格为32.74。将其与当前的43.80和32.74 - 57.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WANT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WANT股票是什么时候拆分的？

非必需消费品3倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.33和-6.01%中可见。

日范围
43.74 44.55
年范围
32.74 57.26
前一天收盘价
44.33
开盘价
44.20
卖价
43.80
买价
44.10
最低价
43.74
最高价
44.55
交易量
37
日变化
-1.20%
月变化
1.13%
6个月变化
3.82%
年变化
-6.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%