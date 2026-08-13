WANT: 非必需消费品3倍做多
今日WANT汇率已更改-1.20%。当日，交易品种以低点43.74和高点44.55进行交易。
关注非必需消费品3倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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WANT交易应用程序
常见问题解答
WANT股票今天的价格是多少？
非必需消费品3倍做多股票今天的定价为43.80。它在43.74 - 44.55范围内交易，昨天的收盘价为44.33，交易量达到37。WANT的实时价格图表显示了这些更新。
非必需消费品3倍做多股票是否支付股息？
非必需消费品3倍做多目前的价值为43.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.01%和USD。实时查看图表以跟踪WANT走势。
如何购买WANT股票？
您可以以43.80的当前价格购买非必需消费品3倍做多股票。订单通常设置在43.80或44.10附近，而37和-0.90%显示市场活动。立即关注WANT的实时图表更新。
如何投资WANT股票？
投资非必需消费品3倍做多需要考虑年度范围32.74 - 57.26和当前价格43.80。许多人在以43.80或44.10下订单之前，会比较1.13%和。实时查看WANT价格图表，了解每日变化。
非必需消费品3倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，非必需消费品3倍做多的最高价格是57.26。在32.74 - 57.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪非必需消费品3倍做多的绩效。
非必需消费品3倍做多股票的最低价格是多少？
非必需消费品3倍做多（WANT）的最低价格为32.74。将其与当前的43.80和32.74 - 57.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WANT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WANT股票是什么时候拆分的？
非必需消费品3倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.33和-6.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.33
- 开盘价
- 44.20
- 卖价
- 43.80
- 买价
- 44.10
- 最低价
- 43.74
- 最高价
- 44.55
- 交易量
- 37
- 日变化
- -1.20%
- 月变化
- 1.13%
- 6个月变化
- 3.82%
- 年变化
- -6.01%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%