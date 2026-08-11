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WANT: Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

44.33 USD 0.18 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WANT за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.54, а максимальная — 44.48.

Следите за динамикой Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WANT сегодня?

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) сегодня оценивается на уровне 44.33. Инструмент торгуется в пределах 43.54 - 44.48, вчерашнее закрытие составило 44.51, а торговый объем достиг 82. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WANT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares?

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 44.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.87% и USD. Отслеживайте движения WANT на графике в реальном времени.

Как купить акции WANT?

Вы можете купить акции Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) по текущей цене 44.33. Ордера обычно размещаются около 44.33 или 44.63, тогда как 82 и 0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WANT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WANT?

Инвестирование в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 32.74 - 57.26 и текущей цены 44.33. Многие сравнивают 2.36% и 5.07% перед размещением ордеров на 44.33 или 44.63. Изучайте ежедневные изменения цены WANT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) за последний год составила 57.26. Акции заметно колебались в пределах 32.74 - 57.26, сравнение с 44.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) за год составила 32.74. Сравнение с текущими 44.33 и 32.74 - 57.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WANT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WANT?

В прошлом Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.51 и -4.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.54 44.48
Годовой диапазон
32.74 57.26
Предыдущее закрытие
44.51
Open
43.92
Bid
44.33
Ask
44.63
Low
43.54
High
44.48
Объем
82
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
2.36%
6-месячное изменение
5.07%
Годовое изменение
-4.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%