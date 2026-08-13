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SEPZ: Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET

46.57 USD 0.20 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SEPZ汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点46.52和高点46.82进行交易。

关注Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

SEPZ股票今天的价格是多少？

Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET股票今天的定价为46.57。它在46.52 - 46.82范围内交易，昨天的收盘价为46.77，交易量达到18。SEPZ的实时价格图表显示了这些更新。

Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET股票是否支付股息？

Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET目前的价值为46.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.51%和USD。实时查看图表以跟踪SEPZ走势。

如何购买SEPZ股票？

您可以以46.57的当前价格购买Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET股票。订单通常设置在46.57或46.87附近，而18和-0.36%显示市场活动。立即关注SEPZ的实时图表更新。

如何投资SEPZ股票？

投资Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET需要考虑年度范围39.71 - 46.95和当前价格46.57。许多人在以46.57或46.87下订单之前，会比较2.04%和。实时查看SEPZ价格图表，了解每日变化。

Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET的最高价格是46.95。在39.71 - 46.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET的绩效。

Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET股票的最低价格是多少？

Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET（SEPZ）的最低价格为39.71。将其与当前的46.57和39.71 - 46.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SEPZ股票是什么时候拆分的？

Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.77和10.51%中可见。

日范围
46.52 46.82
年范围
39.71 46.95
前一天收盘价
46.77
开盘价
46.74
卖价
46.57
买价
46.87
最低价
46.52
最高价
46.82
交易量
18
日变化
-0.43%
月变化
2.04%
6个月变化
10.49%
年变化
10.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%