SEPZ: Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET
今日SEPZ汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点46.52和高点46.82进行交易。
关注Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
SEPZ股票今天的价格是多少？
Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET股票今天的定价为46.57。它在46.52 - 46.82范围内交易，昨天的收盘价为46.77，交易量达到18。SEPZ的实时价格图表显示了这些更新。
Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET股票是否支付股息？
Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET目前的价值为46.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.51%和USD。实时查看图表以跟踪SEPZ走势。
如何购买SEPZ股票？
您可以以46.57的当前价格购买Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET股票。订单通常设置在46.57或46.87附近，而18和-0.36%显示市场活动。立即关注SEPZ的实时图表更新。
如何投资SEPZ股票？
投资Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET需要考虑年度范围39.71 - 46.95和当前价格46.57。许多人在以46.57或46.87下订单之前，会比较2.04%和。实时查看SEPZ价格图表，了解每日变化。
Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET的最高价格是46.95。在39.71 - 46.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET的绩效。
Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET股票的最低价格是多少？
Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET（SEPZ）的最低价格为39.71。将其与当前的46.57和39.71 - 46.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SEPZ股票是什么时候拆分的？
Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.77和10.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.77
- 开盘价
- 46.74
- 卖价
- 46.57
- 买价
- 46.87
- 最低价
- 46.52
- 最高价
- 46.82
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 2.04%
- 6个月变化
- 10.49%
- 年变化
- 10.51%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%