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SEPZ: Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET

46.77 USD 0.09 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SEPZ за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.67, а максимальная — 46.88.

Следите за динамикой Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEPZ сегодня?

Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET (SEPZ) сегодня оценивается на уровне 46.77. Инструмент торгуется в пределах 46.67 - 46.88, вчерашнее закрытие составило 46.68, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEPZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET?

Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET в настоящее время оценивается в 46.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.99% и USD. Отслеживайте движения SEPZ на графике в реальном времени.

Как купить акции SEPZ?

Вы можете купить акции Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET (SEPZ) по текущей цене 46.77. Ордера обычно размещаются около 46.77 или 47.07, тогда как 18 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEPZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEPZ?

Инвестирование в Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET предполагает учет годового диапазона 39.71 - 46.95 и текущей цены 46.77. Многие сравнивают 2.48% и 10.96% перед размещением ордеров на 46.77 или 47.07. Изучайте ежедневные изменения цены SEPZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET?

Самая высокая цена Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET (SEPZ) за последний год составила 46.95. Акции заметно колебались в пределах 39.71 - 46.95, сравнение с 46.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET?

Самая низкая цена Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET (SEPZ) за год составила 39.71. Сравнение с текущими 46.77 и 39.71 - 46.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEPZ?

В прошлом Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.68 и 10.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.67 46.88
Годовой диапазон
39.71 46.95
Предыдущее закрытие
46.68
Open
46.71
Bid
46.77
Ask
47.07
Low
46.67
High
46.88
Объем
18
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
2.48%
6-месячное изменение
10.96%
Годовое изменение
10.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%