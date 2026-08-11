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SEPZ: Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET
Курс SEPZ за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.67, а максимальная — 46.88.
Следите за динамикой Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SEPZ сегодня?
Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET (SEPZ) сегодня оценивается на уровне 46.77. Инструмент торгуется в пределах 46.67 - 46.88, вчерашнее закрытие составило 46.68, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEPZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET?
Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET в настоящее время оценивается в 46.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.99% и USD. Отслеживайте движения SEPZ на графике в реальном времени.
Как купить акции SEPZ?
Вы можете купить акции Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET (SEPZ) по текущей цене 46.77. Ордера обычно размещаются около 46.77 или 47.07, тогда как 18 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEPZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SEPZ?
Инвестирование в Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET предполагает учет годового диапазона 39.71 - 46.95 и текущей цены 46.77. Многие сравнивают 2.48% и 10.96% перед размещением ордеров на 46.77 или 47.07. Изучайте ежедневные изменения цены SEPZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET?
Самая высокая цена Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET (SEPZ) за последний год составила 46.95. Акции заметно колебались в пределах 39.71 - 46.95, сравнение с 46.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET?
Самая низкая цена Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET (SEPZ) за год составила 39.71. Сравнение с текущими 46.77 и 39.71 - 46.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SEPZ?
В прошлом Listed Funds Trust TrueShares Structured Outcome (September) ET проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.68 и 10.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.68
- Open
- 46.71
- Bid
- 46.77
- Ask
- 47.07
- Low
- 46.67
- High
- 46.88
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 2.48%
- 6-месячное изменение
- 10.96%
- Годовое изменение
- 10.99%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%