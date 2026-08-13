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PNOV: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

45.26 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PNOV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点45.25和高点45.32进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PNOV股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票今天的定价为45.26。它在45.25 - 45.32范围内交易，昨天的收盘价为45.26，交易量达到101。PNOV的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November目前的价值为45.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.22%和USD。实时查看图表以跟踪PNOV走势。

如何购买PNOV股票？

您可以以45.26的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票。订单通常设置在45.26或45.56附近，而101和-0.09%显示市场活动。立即关注PNOV的实时图表更新。

如何投资PNOV股票？

投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November需要考虑年度范围40.09 - 45.34和当前价格45.26。许多人在以45.26或45.56下订单之前，会比较1.00%和。实时查看PNOV价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November的最高价格是45.34。在40.09 - 45.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November（PNOV）的最低价格为40.09。将其与当前的45.26和40.09 - 45.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PNOV股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.26和12.22%中可见。

日范围
45.25 45.32
年范围
40.09 45.34
前一天收盘价
45.26
开盘价
45.30
卖价
45.26
买价
45.56
最低价
45.25
最高价
45.32
交易量
101
日变化
0.00%
月变化
1.00%
6个月变化
8.25%
年变化
12.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%