PNOV: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November
今日PNOV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点45.25和高点45.32进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
PNOV股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票今天的定价为45.26。它在45.25 - 45.32范围内交易，昨天的收盘价为45.26，交易量达到101。PNOV的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November目前的价值为45.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.22%和USD。实时查看图表以跟踪PNOV走势。
如何购买PNOV股票？
您可以以45.26的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票。订单通常设置在45.26或45.56附近，而101和-0.09%显示市场活动。立即关注PNOV的实时图表更新。
如何投资PNOV股票？
投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November需要考虑年度范围40.09 - 45.34和当前价格45.26。许多人在以45.26或45.56下订单之前，会比较1.00%和。实时查看PNOV价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November的最高价格是45.34。在40.09 - 45.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November的绩效。
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November（PNOV）的最低价格为40.09。将其与当前的45.26和40.09 - 45.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PNOV股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.26和12.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.26
- 开盘价
- 45.30
- 卖价
- 45.26
- 买价
- 45.56
- 最低价
- 45.25
- 最高价
- 45.32
- 交易量
- 101
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.00%
- 6个月变化
- 8.25%
- 年变化
- 12.22%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%