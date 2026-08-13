PNOV股票今天的价格是多少？ Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票今天的定价为45.26。它在45.25 - 45.32范围内交易，昨天的收盘价为45.26，交易量达到101。PNOV的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票是否支付股息？ Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November目前的价值为45.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.22%和USD。实时查看图表以跟踪PNOV走势。

如何购买PNOV股票？ 您可以以45.26的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票。订单通常设置在45.26或45.56附近，而101和-0.09%显示市场活动。立即关注PNOV的实时图表更新。

如何投资PNOV股票？ 投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November需要考虑年度范围40.09 - 45.34和当前价格45.26。许多人在以45.26或45.56下订单之前，会比较1.00%和。实时查看PNOV价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November的最高价格是45.34。在40.09 - 45.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？ Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November（PNOV）的最低价格为40.09。将其与当前的45.26和40.09 - 45.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。