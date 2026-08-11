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PNOV: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

45.26 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PNOV за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.26, а максимальная — 45.34.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PNOV сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) сегодня оценивается на уровне 45.26. Инструмент торгуется в пределах 45.26 - 45.34, вчерашнее закрытие составило 45.28, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PNOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 45.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.22% и USD. Отслеживайте движения PNOV на графике в реальном времени.

Как купить акции PNOV?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) по текущей цене 45.26. Ордера обычно размещаются около 45.26 или 45.56, тогда как 60 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PNOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PNOV?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 40.09 - 45.34 и текущей цены 45.26. Многие сравнивают 1.00% и 8.25% перед размещением ордеров на 45.26 или 45.56. Изучайте ежедневные изменения цены PNOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) за последний год составила 45.34. Акции заметно колебались в пределах 40.09 - 45.34, сравнение с 45.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) за год составила 40.09. Сравнение с текущими 45.26 и 40.09 - 45.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PNOV?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.28 и 12.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.26 45.34
Годовой диапазон
40.09 45.34
Предыдущее закрытие
45.28
Open
45.27
Bid
45.26
Ask
45.56
Low
45.26
High
45.34
Объем
60
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
8.25%
Годовое изменение
12.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%