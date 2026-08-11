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PNOV: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November
Курс PNOV за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.26, а максимальная — 45.34.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PNOV сегодня?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) сегодня оценивается на уровне 45.26. Инструмент торгуется в пределах 45.26 - 45.34, вчерашнее закрытие составило 45.28, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PNOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 45.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.22% и USD. Отслеживайте движения PNOV на графике в реальном времени.
Как купить акции PNOV?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) по текущей цене 45.26. Ордера обычно размещаются около 45.26 или 45.56, тогда как 60 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PNOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PNOV?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 40.09 - 45.34 и текущей цены 45.26. Многие сравнивают 1.00% и 8.25% перед размещением ордеров на 45.26 или 45.56. Изучайте ежедневные изменения цены PNOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) за последний год составила 45.34. Акции заметно колебались в пределах 40.09 - 45.34, сравнение с 45.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) за год составила 40.09. Сравнение с текущими 45.26 и 40.09 - 45.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PNOV?
В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.28 и 12.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.28
- Open
- 45.27
- Bid
- 45.26
- Ask
- 45.56
- Low
- 45.26
- High
- 45.34
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 8.25%
- Годовое изменение
- 12.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%