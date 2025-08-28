货币 / MARA
MARA: Marathon Digital Holdings Inc
17.40 USD 0.13 (0.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MARA汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点17.40和高点17.40进行交易。
关注Marathon Digital Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MARA新闻
日范围
17.40 17.40
年范围
9.81 30.29
- 前一天收盘价
- 17.53
- 开盘价
- 17.40
- 卖价
- 17.40
- 买价
- 17.70
- 最低价
- 17.40
- 最高价
- 17.40
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.74%
- 月变化
- 11.11%
- 6个月变化
- 48.97%
- 年变化
- 7.87%
