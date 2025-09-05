通貨 / MARA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MARA: Marathon Digital Holdings Inc
18.50 USD 1.16 (6.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MARAの今日の為替レートは、6.69%変化しました。日中、通貨は1あたり17.38の安値と19.22の高値で取引されました。
Marathon Digital Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MARA News
- Bullish Leads Crypto Exchange Rally After Fed Rate Cut, SEC Rule Change
- Could Buying Bitcoin Today Set You Up for Life?
- Mara Holdings CFO Khan sells $564,047 in shares
- Why Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) Dipped More Than Broader Market Today
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Marathon Digital (MARA): Should You Buy?
- MARA Holdings: Diversifying Into Power Orchestration Is A Bold Move (NASDAQ:MARA)
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- This Buffett Devotee Is Plowing Billions Into Crypto
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- マラの取締役メリンガー、1万6100ドル相当の株式を売却
- Mellinger, director at Mara, sells $16,100 in shares
- Is Strategy Stock's 1.93X PB Still Worth it? Buy, Sell, or Hold?
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Marathon Digital at H.C. Wainwright: Strategic Shifts in Bitcoin Mining
- Stock Market Today: MARA Gains on Bitcoin Revenue Milestone
- Bitcoin Represents 'A Digital Transformation Of Capital Markets', Says Michael Saylor As Strategy Adds $217M In BTC - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Two 'Red Flags' You Need To Watch When Investing In Bitcoin Treasury Firms
- $6B In Bitcoin: Marathon Digital Treasury Now 2nd-Largest Among Public Firms
- Bitcoin Mining Turns To Clean Energy Alternatives — Here’s Why
- MARA Holdings: Leveraging Bitcoin's Potential Surge (NASDAQ:MARA)
- Thumzup Media、5000万ドルの資金調達で暗号通貨マイニングへ転換
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
1日のレンジ
17.38 19.22
1年のレンジ
9.81 30.29
- 以前の終値
- 17.34
- 始値
- 17.75
- 買値
- 18.50
- 買値
- 18.80
- 安値
- 17.38
- 高値
- 19.22
- 出来高
- 81.547 K
- 1日の変化
- 6.69%
- 1ヶ月の変化
- 18.14%
- 6ヶ月の変化
- 58.39%
- 1年の変化
- 14.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K