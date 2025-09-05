クォートセクション
通貨 / MARA
MARA: Marathon Digital Holdings Inc

18.50 USD 1.16 (6.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MARAの今日の為替レートは、6.69%変化しました。日中、通貨は1あたり17.38の安値と19.22の高値で取引されました。

Marathon Digital Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.38 19.22
1年のレンジ
9.81 30.29
以前の終値
17.34
始値
17.75
買値
18.50
買値
18.80
安値
17.38
高値
19.22
出来高
81.547 K
1日の変化
6.69%
1ヶ月の変化
18.14%
6ヶ月の変化
58.39%
1年の変化
14.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K