Moedas / MARA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MARA: Marathon Digital Holdings Inc
17.45 USD 0.11 (0.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MARA para hoje mudou para 0.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.40 e o mais alto foi 17.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Marathon Digital Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MARA Notícias
- Could Buying Bitcoin Today Set You Up for Life?
- Mara Holdings CFO Khan sells $564,047 in shares
- Why Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) Dipped More Than Broader Market Today
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Marathon Digital (MARA): Should You Buy?
- MARA Holdings: Diversifying Into Power Orchestration Is A Bold Move (NASDAQ:MARA)
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- This Buffett Devotee Is Plowing Billions Into Crypto
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Diretor da Mara, Mellinger, vende ações no valor de US$ 16.100
- Mellinger, director at Mara, sells $16,100 in shares
- Is Strategy Stock's 1.93X PB Still Worth it? Buy, Sell, or Hold?
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Marathon Digital at H.C. Wainwright: Strategic Shifts in Bitcoin Mining
- Stock Market Today: MARA Gains on Bitcoin Revenue Milestone
- Bitcoin Represents 'A Digital Transformation Of Capital Markets', Says Michael Saylor As Strategy Adds $217M In BTC - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Two 'Red Flags' You Need To Watch When Investing In Bitcoin Treasury Firms
- $6B In Bitcoin: Marathon Digital Treasury Now 2nd-Largest Among Public Firms
- Bitcoin Mining Turns To Clean Energy Alternatives — Here’s Why
- MARA Holdings: Leveraging Bitcoin's Potential Surge (NASDAQ:MARA)
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- MARA Holdings mines 208 bitcoin blocks in August, increases holdings
- Eric Trump-Backed Metaplanet Becomes World's 6th Largest Bitcoin Treasury Holding With 20,000 BTC - Metaplanet (OTC:MTPLF)
Faixa diária
17.40 17.86
Faixa anual
9.81 30.29
- Fechamento anterior
- 17.34
- Open
- 17.75
- Bid
- 17.45
- Ask
- 17.75
- Low
- 17.40
- High
- 17.86
- Volume
- 5.151 K
- Mudança diária
- 0.63%
- Mudança mensal
- 11.43%
- Mudança de 6 meses
- 49.40%
- Mudança anual
- 8.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh