Divisas / MARA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MARA: Marathon Digital Holdings Inc
17.34 USD 0.19 (1.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MARA de hoy ha cambiado un -1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.75, mientras que el máximo ha alcanzado 17.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Marathon Digital Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MARA News
- El director financiero de Mara Holdings, Khan, vende acciones por 564.047 dólares
- Mara Holdings CFO Khan sells $564,047 in shares
- Why Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) Dipped More Than Broader Market Today
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Marathon Digital (MARA): Should You Buy?
- MARA Holdings: Diversifying Into Power Orchestration Is A Bold Move (NASDAQ:MARA)
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- This Buffett Devotee Is Plowing Billions Into Crypto
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Mellinger, director de Mara, vende acciones por $16,100
- Mellinger, director de Mara, vende acciones por 16.100 dólares
- Mellinger, director at Mara, sells $16,100 in shares
- Is Strategy Stock's 1.93X PB Still Worth it? Buy, Sell, or Hold?
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Marathon Digital en H.C. Wainwright: Cambios estratégicos en la minería de Bitcoin
- Marathon Digital at H.C. Wainwright: Strategic Shifts in Bitcoin Mining
- Stock Market Today: MARA Gains on Bitcoin Revenue Milestone
- Bitcoin Represents 'A Digital Transformation Of Capital Markets', Says Michael Saylor As Strategy Adds $217M In BTC - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Two 'Red Flags' You Need To Watch When Investing In Bitcoin Treasury Firms
- $6B In Bitcoin: Marathon Digital Treasury Now 2nd-Largest Among Public Firms
- Bitcoin Mining Turns To Clean Energy Alternatives — Here’s Why
- MARA Holdings: Leveraging Bitcoin's Potential Surge (NASDAQ:MARA)
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
Rango diario
16.75 17.81
Rango anual
9.81 30.29
- Cierres anteriores
- 17.53
- Open
- 17.37
- Bid
- 17.34
- Ask
- 17.64
- Low
- 16.75
- High
- 17.81
- Volumen
- 65.594 K
- Cambio diario
- -1.08%
- Cambio mensual
- 10.73%
- Cambio a 6 meses
- 48.46%
- Cambio anual
- 7.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B