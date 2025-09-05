KurseKategorien
Währungen / MARA
Zurück zum Aktien

MARA: Marathon Digital Holdings Inc

18.50 USD 1.16 (6.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MARA hat sich für heute um 6.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.38 bis zu einem Hoch von 19.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Marathon Digital Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MARA News

Tagesspanne
17.38 19.22
Jahresspanne
9.81 30.29
Vorheriger Schlusskurs
17.34
Eröffnung
17.75
Bid
18.50
Ask
18.80
Tief
17.38
Hoch
19.22
Volumen
81.548 K
Tagesänderung
6.69%
Monatsänderung
18.14%
6-Monatsänderung
58.39%
Jahresänderung
14.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K