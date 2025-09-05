Währungen / MARA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MARA: Marathon Digital Holdings Inc
18.50 USD 1.16 (6.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MARA hat sich für heute um 6.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.38 bis zu einem Hoch von 19.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Marathon Digital Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MARA News
- Bullish Leads Crypto Exchange Rally After Fed Rate Cut, SEC Rule Change
- Could Buying Bitcoin Today Set You Up for Life?
- Mara Holdings CFO Khan sells $564,047 in shares
- Why Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) Dipped More Than Broader Market Today
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Marathon Digital (MARA): Should You Buy?
- MARA Holdings: Diversifying Into Power Orchestration Is A Bold Move (NASDAQ:MARA)
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- Stock Market Today: Bitfarms Rises on Strong Retail Momentum
- Bitfarms Stock: Reset In Progress, Growth Still Deferred (NASDAQ:BITF)
- This Buffett Devotee Is Plowing Billions Into Crypto
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- MARA Holdings: Direktor Mellinger verkauft Aktien im Wert von 16.100 $
- Mellinger, director at Mara, sells $16,100 in shares
- Is Strategy Stock's 1.93X PB Still Worth it? Buy, Sell, or Hold?
- Vivek Ramaswamy's Strive To Board The Bitcoin Treasury Company With $1.5 Billion Raise
- Marathon Digital auf der H.C. Wainwright Konferenz: Strategische Neuausrichtung im Bitcoin-Mining/n
- Marathon Digital at H.C. Wainwright: Strategic Shifts in Bitcoin Mining
- Stock Market Today: MARA Gains on Bitcoin Revenue Milestone
- Bitcoin Represents 'A Digital Transformation Of Capital Markets', Says Michael Saylor As Strategy Adds $217M In BTC - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Two 'Red Flags' You Need To Watch When Investing In Bitcoin Treasury Firms
- $6B In Bitcoin: Marathon Digital Treasury Now 2nd-Largest Among Public Firms
- Bitcoin Mining Turns To Clean Energy Alternatives — Here’s Why
- MARA Holdings: Leveraging Bitcoin's Potential Surge (NASDAQ:MARA)
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
Tagesspanne
17.38 19.22
Jahresspanne
9.81 30.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.34
- Eröffnung
- 17.75
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Tief
- 17.38
- Hoch
- 19.22
- Volumen
- 81.548 K
- Tagesänderung
- 6.69%
- Monatsänderung
- 18.14%
- 6-Monatsänderung
- 58.39%
- Jahresänderung
- 14.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K