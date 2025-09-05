Valute / MARA
MARA: Marathon Digital Holdings Inc
18.29 USD 0.21 (1.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MARA ha avuto una variazione del -1.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.26 e ad un massimo di 18.71.
Segui le dinamiche di Marathon Digital Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.26 18.71
Intervallo Annuale
9.81 30.29
- Chiusura Precedente
- 18.50
- Apertura
- 18.53
- Bid
- 18.29
- Ask
- 18.59
- Minimo
- 18.26
- Massimo
- 18.71
- Volume
- 47.807 K
- Variazione giornaliera
- -1.14%
- Variazione Mensile
- 16.79%
- Variazione Semestrale
- 56.59%
- Variazione Annuale
- 13.39%
20 settembre, sabato