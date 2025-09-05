QuotazioniSezioni
MARA
MARA: Marathon Digital Holdings Inc

18.29 USD 0.21 (1.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MARA ha avuto una variazione del -1.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.26 e ad un massimo di 18.71.

Segui le dinamiche di Marathon Digital Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.26 18.71
Intervallo Annuale
9.81 30.29
Chiusura Precedente
18.50
Apertura
18.53
Bid
18.29
Ask
18.59
Minimo
18.26
Massimo
18.71
Volume
47.807 K
Variazione giornaliera
-1.14%
Variazione Mensile
16.79%
Variazione Semestrale
56.59%
Variazione Annuale
13.39%
20 settembre, sabato