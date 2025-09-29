报价部分
货币 / LVWR-WT
回到股票

LVWR-WT: Livewire Group, Inc.

0.0762 USD 0.0006 (0.79%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LVWR-WT汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点0.0711和高点0.0762进行交易。

关注Livewire Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LVWR-WT股票今天的价格是多少？

Livewire Group, Inc.股票今天的定价为0.0762。它在0.79%范围内交易，昨天的收盘价为0.0756，交易量达到3。LVWR-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Livewire Group, Inc.股票是否支付股息？

Livewire Group, Inc.目前的价值为0.0762。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.45%和USD。实时查看图表以跟踪LVWR-WT走势。

如何购买LVWR-WT股票？

您可以以0.0762的当前价格购买Livewire Group, Inc.股票。订单通常设置在0.0762或0.0792附近，而3和7.17%显示市场活动。立即关注LVWR-WT的实时图表更新。

如何投资LVWR-WT股票？

投资Livewire Group, Inc.需要考虑年度范围0.0101 - 0.2720和当前价格0.0762。许多人在以0.0762或0.0792下订单之前，会比较21.92%和。实时查看LVWR-WT价格图表，了解每日变化。

Livewire Group, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Livewire Group, Inc.的最高价格是0.2720。在0.0101 - 0.2720内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Livewire Group, Inc.的绩效。

Livewire Group, Inc.股票的最低价格是多少？

Livewire Group, Inc.（LVWR-WT）的最低价格为0.0101。将其与当前的0.0762和0.0101 - 0.2720进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LVWR-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LVWR-WT股票是什么时候拆分的？

Livewire Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0756和-33.45%中可见。

日范围
0.0711 0.0762
年范围
0.0101 0.2720
前一天收盘价
0.0756
开盘价
0.0711
卖价
0.0762
买价
0.0792
最低价
0.0711
最高价
0.0762
交易量
3
日变化
0.79%
月变化
21.92%
6个月变化
316.39%
年变化
-33.45%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值