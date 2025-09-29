- Обзор рынка
LVWR-WT: Livewire Group, Inc.
Курс LVWR-WT за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0711, а максимальная — 0.0762.
Следите за динамикой Livewire Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LVWR-WT сегодня?
Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0762. Инструмент торгуется в пределах 0.79%, вчерашнее закрытие составило 0.0756, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LVWR-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Livewire Group, Inc.?
Livewire Group, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0762. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.45% и USD. Отслеживайте движения LVWR-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции LVWR-WT?
Вы можете купить акции Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) по текущей цене 0.0762. Ордера обычно размещаются около 0.0762 или 0.0792, тогда как 3 и 7.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LVWR-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LVWR-WT?
Инвестирование в Livewire Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0101 - 0.2720 и текущей цены 0.0762. Многие сравнивают 21.92% и 316.39% перед размещением ордеров на 0.0762 или 0.0792. Изучайте ежедневные изменения цены LVWR-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Livewire Group, Inc.?
Самая высокая цена Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) за последний год составила 0.2720. Акции заметно колебались в пределах 0.0101 - 0.2720, сравнение с 0.0756 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Livewire Group, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Livewire Group, Inc.?
Самая низкая цена Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) за год составила 0.0101. Сравнение с текущими 0.0762 и 0.0101 - 0.2720 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LVWR-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LVWR-WT?
В прошлом Livewire Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0756 и -33.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0756
- Open
- 0.0711
- Bid
- 0.0762
- Ask
- 0.0792
- Low
- 0.0711
- High
- 0.0762
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- 21.92%
- 6-месячное изменение
- 316.39%
- Годовое изменение
- -33.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%