LVWR-WT: Livewire Group, Inc.

0.0762 USD 0.0006 (0.79%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LVWR-WT за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0711, а максимальная — 0.0762.

Следите за динамикой Livewire Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LVWR-WT сегодня?

Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0762. Инструмент торгуется в пределах 0.79%, вчерашнее закрытие составило 0.0756, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LVWR-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Livewire Group, Inc.?

Livewire Group, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0762. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -33.45% и USD. Отслеживайте движения LVWR-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции LVWR-WT?

Вы можете купить акции Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) по текущей цене 0.0762. Ордера обычно размещаются около 0.0762 или 0.0792, тогда как 3 и 7.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LVWR-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LVWR-WT?

Инвестирование в Livewire Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0101 - 0.2720 и текущей цены 0.0762. Многие сравнивают 21.92% и 316.39% перед размещением ордеров на 0.0762 или 0.0792. Изучайте ежедневные изменения цены LVWR-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Livewire Group, Inc.?

Самая высокая цена Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) за последний год составила 0.2720. Акции заметно колебались в пределах 0.0101 - 0.2720, сравнение с 0.0756 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Livewire Group, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Livewire Group, Inc.?

Самая низкая цена Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) за год составила 0.0101. Сравнение с текущими 0.0762 и 0.0101 - 0.2720 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LVWR-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LVWR-WT?

В прошлом Livewire Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0756 и -33.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0711 0.0762
Годовой диапазон
0.0101 0.2720
Предыдущее закрытие
0.0756
Open
0.0711
Bid
0.0762
Ask
0.0792
Low
0.0711
High
0.0762
Объем
3
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
21.92%
6-месячное изменение
316.39%
Годовое изменение
-33.45%
