LVWR-WT: Livewire Group, Inc.

0.0762 USD 0.0006 (0.79%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LVWR-WT ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0711 e ad un massimo di 0.0762.

Segui le dinamiche di Livewire Group, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni LVWR-WT oggi?

Oggi le azioni Livewire Group, Inc. sono prezzate a 0.0762. Viene scambiato all'interno di 0.79%, la chiusura di ieri è stata 0.0756 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LVWR-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Livewire Group, Inc. pagano dividendi?

Livewire Group, Inc. è attualmente valutato a 0.0762. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -33.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LVWR-WT.

Come acquistare azioni LVWR-WT?

Puoi acquistare azioni Livewire Group, Inc. al prezzo attuale di 0.0762. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0762 o 0.0792, mentre 3 e 7.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LVWR-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni LVWR-WT?

Investire in Livewire Group, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0101 - 0.2720 e il prezzo attuale 0.0762. Molti confrontano 21.92% e 316.39% prima di effettuare ordini su 0.0762 o 0.0792. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LVWR-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Livewire Group, Inc.?

Il prezzo massimo di Livewire Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.2720. All'interno di 0.0101 - 0.2720, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0756 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Livewire Group, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Livewire Group, Inc.?

Il prezzo più basso di Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0101. Confrontandolo con gli attuali 0.0762 e 0.0101 - 0.2720 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LVWR-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LVWR-WT?

Livewire Group, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0756 e -33.45%.

Intervallo Giornaliero
0.0711 0.0762
Intervallo Annuale
0.0101 0.2720
Chiusura Precedente
0.0756
Apertura
0.0711
Bid
0.0762
Ask
0.0792
Minimo
0.0711
Massimo
0.0762
Volume
3
Variazione giornaliera
0.79%
Variazione Mensile
21.92%
Variazione Semestrale
316.39%
Variazione Annuale
-33.45%
