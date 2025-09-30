- Panoramica
LVWR-WT: Livewire Group, Inc.
Il tasso di cambio LVWR-WT ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0711 e ad un massimo di 0.0762.
Segui le dinamiche di Livewire Group, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni LVWR-WT oggi?
Oggi le azioni Livewire Group, Inc. sono prezzate a 0.0762. Viene scambiato all'interno di 0.79%, la chiusura di ieri è stata 0.0756 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di LVWR-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Livewire Group, Inc. pagano dividendi?
Livewire Group, Inc. è attualmente valutato a 0.0762. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -33.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di LVWR-WT.
Come acquistare azioni LVWR-WT?
Puoi acquistare azioni Livewire Group, Inc. al prezzo attuale di 0.0762. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0762 o 0.0792, mentre 3 e 7.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di LVWR-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni LVWR-WT?
Investire in Livewire Group, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0101 - 0.2720 e il prezzo attuale 0.0762. Molti confrontano 21.92% e 316.39% prima di effettuare ordini su 0.0762 o 0.0792. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di LVWR-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Livewire Group, Inc.?
Il prezzo massimo di Livewire Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.2720. All'interno di 0.0101 - 0.2720, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0756 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Livewire Group, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Livewire Group, Inc.?
Il prezzo più basso di Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0101. Confrontandolo con gli attuali 0.0762 e 0.0101 - 0.2720 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda LVWR-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di LVWR-WT?
Livewire Group, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0756 e -33.45%.
- Chiusura Precedente
- 0.0756
- Apertura
- 0.0711
- Bid
- 0.0762
- Ask
- 0.0792
- Minimo
- 0.0711
- Massimo
- 0.0762
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.79%
- Variazione Mensile
- 21.92%
- Variazione Semestrale
- 316.39%
- Variazione Annuale
- -33.45%
