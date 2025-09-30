CotaçõesSeções
LVWR-WT: Livewire Group, Inc.

0.0762 USD 0.0006 (0.79%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do LVWR-WT para hoje mudou para 0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0711 e o mais alto foi 0.0762.

Veja a dinâmica do par de moedas Livewire Group, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de LVWR-WT hoje?

Hoje Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) está avaliado em 0.0762. O instrumento é negociado dentro de 0.79%, o fechamento de ontem foi 0.0756, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LVWR-WT em tempo real.

As ações de Livewire Group, Inc. pagam dividendos?

Atualmente Livewire Group, Inc. está avaliado em 0.0762. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -33.45% e USD. Monitore os movimentos de LVWR-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de LVWR-WT?

Você pode comprar ações de Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) pelo preço atual 0.0762. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0762 ou 0.0792, enquanto 3 e 7.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LVWR-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de LVWR-WT?

Investir em Livewire Group, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0101 - 0.2720 e o preço atual 0.0762. Muitos comparam 21.92% e 316.39% antes de enviar ordens em 0.0762 ou 0.0792. Estude as mudanças diárias de preço de LVWR-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Livewire Group, Inc.?

O maior preço de Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) no último ano foi 0.2720. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0101 - 0.2720, e a comparação com 0.0756 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Livewire Group, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Livewire Group, Inc.?

O menor preço de Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) no ano foi 0.0101. A comparação com o preço atual 0.0762 e 0.0101 - 0.2720 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LVWR-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de LVWR-WT?

No passado Livewire Group, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0756 e -33.45% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0711 0.0762
Faixa anual
0.0101 0.2720
Fechamento anterior
0.0756
Open
0.0711
Bid
0.0762
Ask
0.0792
Low
0.0711
High
0.0762
Volume
3
Mudança diária
0.79%
Mudança mensal
21.92%
Mudança de 6 meses
316.39%
Mudança anual
-33.45%
