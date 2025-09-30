- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LVWR-WT: Livewire Group, Inc.
A taxa do LVWR-WT para hoje mudou para 0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0711 e o mais alto foi 0.0762.
Veja a dinâmica do par de moedas Livewire Group, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LVWR-WT hoje?
Hoje Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) está avaliado em 0.0762. O instrumento é negociado dentro de 0.79%, o fechamento de ontem foi 0.0756, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LVWR-WT em tempo real.
As ações de Livewire Group, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Livewire Group, Inc. está avaliado em 0.0762. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -33.45% e USD. Monitore os movimentos de LVWR-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LVWR-WT?
Você pode comprar ações de Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) pelo preço atual 0.0762. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0762 ou 0.0792, enquanto 3 e 7.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LVWR-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LVWR-WT?
Investir em Livewire Group, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0101 - 0.2720 e o preço atual 0.0762. Muitos comparam 21.92% e 316.39% antes de enviar ordens em 0.0762 ou 0.0792. Estude as mudanças diárias de preço de LVWR-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Livewire Group, Inc.?
O maior preço de Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) no último ano foi 0.2720. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0101 - 0.2720, e a comparação com 0.0756 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Livewire Group, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Livewire Group, Inc.?
O menor preço de Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) no ano foi 0.0101. A comparação com o preço atual 0.0762 e 0.0101 - 0.2720 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LVWR-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LVWR-WT?
No passado Livewire Group, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0756 e -33.45% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0756
- Open
- 0.0711
- Bid
- 0.0762
- Ask
- 0.0792
- Low
- 0.0711
- High
- 0.0762
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.79%
- Mudança mensal
- 21.92%
- Mudança de 6 meses
- 316.39%
- Mudança anual
- -33.45%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4